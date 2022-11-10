英伟达一月初推出RTX 4070 Ti，或为此前取消发布显卡！

【天极网数码频道】自英伟达发布RTX 40系显卡以来就争议不断，但同时也有不少人惊艳于RTX 4090的性能之强。其实对于RTX 4090消费者还没有那么大的不满，而RTX 4080在发布之初推出了两个版本，一个12GB显存版本，国行售价7199;一个16GB显存版本，国行售价9499。后来迫于舆论压力，英伟达撤回RTX 4080 12GB的发布。最近又有消息称，英伟达将会在明年一月初推出RTX 4070 Ti，但也有声音不表示，这款RTX 4070 Ti就是被取消的RTX 4080 12GB版本。

爆料者分享了一张声称是RTX 4070 Ti的功能截图，但是在该截图中并没有确认该显卡的规格，而根据之前的爆料来看，这块显卡极有可能就是此前英伟达宣布撤回发布的RTX 4080 12GB版本。

其实英伟达将旧卡改个名字重新上市无可厚非，毕竟产品已经做出来了。在性能方面，这块显卡更加不弱，但让用户不满的根本原因还是定价方面，并非是性能上出现了问题，所以英伟达首先要清楚这一点，否则重新推出的RTX 4070 Ti依然保持原来的价格，那么很有可能被继续被用户吐槽。

RTX 40系显卡未发布前就有爆料称英伟达将会发布RTX 4090、RTX 4080以及RTX 4070 Ti，结合现在的情况来看，12GB版本的RTX 4080确实有可能就是之前的RTX 4070 Ti。不过由于RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB的规格相距较大，采用的芯片也不同，根据英伟达官方给出的数据，前者比后者性能大概强了30%，是两款完全不同等级的显卡，因此RTX 4080 12GB发布后就遭到媒体和玩家的大量批评，认为其规格对不起过往80系列的定位。

不过即便如此，英伟达想要通过更改型号的方式让这款RTX 4070 Ti秽土重生还面临着不小的难题。首先是售价方面，前代RTX 3070以及RTX 3070 Ti的起售价分别为3899和4499，如果这次的RTX 3070 Ti价格保持在7199，那么如此巨大的涨价幅度必定会劝退许多用户。

对于游戏用户而言，三四千块的次旗舰显卡是可以接受的，五千多块的旗舰显卡例如RTX 3080咬咬牙也能上，可是一上来就是7199的RTX 4070 Ti，同时在性能提升上远不足以支撑这个涨价幅度，这就会让玩家集体抗议这样一款显卡。

其次，隔壁AMD RX 7000系列显显卡发布，对标RTX 4090的RX 7900 XTX起售价仅为7999，而对标RTX 4080 16GB版本的RX 7900 XT起售价更是只有7399，虽然比起RTX 4080 12GB版本高出了200块，但是在性能方面却是对16GB版本进行了反超，同时在功耗控制方面更加优秀。

如此以来，英伟达将面对进退两难的地步，此前已经公布这块显卡的价格，如果改名后降价将会引来RTX 4080 16GB版本配不上9499价格的质疑。但如果不降价，那么面对AMD这次势如破竹的RX 7000系显卡，不仅在性能功耗方面都不占优，甚至在价格上更是被吊打。

如今英伟达骑虎难下，想要怎么解决就要看英伟达的最终决策了，不过从现有的消息来看，英伟达依然会有很大概率将12GB版本的RTX 4080改名成RTX 4070 Ti重新发布。