摄影人注意 满足高画质的拍摄需求 618抢购ing

作者：佚名

【天极网数码频道】从半画幅到全画幅，摄影师对于高品质图像的追求从未停止过。如今随着技术的发展，中画幅相机也开始进入大众的视野。相比过去的中画幅相机，现在的中画幅产品已经可以做到画质足够优质，体积足够轻便，价格足够合理。今天要推荐的产品就是富士GFX 50S II。

富士GFX 50S II搭载有5140万像素中画幅传感器，其CMOS面积是全画幅传感器的大约1.7倍。

GFX中画幅CMOS尺寸

CMOS的增大，使单个像素大小达到5.3um，为照片收集更多的数据信息，由此带来更出色的分辨率显示、以及更大的后期宽容度，为输出优秀作品提供了更坚实的基础。

GFX 50S II宽容度表现

作为中画幅相机，富士GFX 50S II的机身依然保持着轻盈身材，其重量仅为900g，宽度与高度仅为150mm与104.2mm，用户可以非常方便地随身携带，全天候机身设计使其拥有了强大的防滴防尘特性，即使在-10℃的低温环境下也能轻松拍摄，236万像素3.2英寸触控屏支持向上90°、向下45°、向右60°三向翻折，俯拍、仰拍等各种姿势都应对自如。

摄影师：Eren Sarigul，F5.6，1/250秒，ISO3200

想要拍出满意的照片，搭配一颗好用的镜头也相当关键。GF35-70mm F4.5-5.6 WR便是一个不错的选择，它自身足够的轻便，重量仅约390克，能轻松装入随身的相机包内，搭配GFX 50S II的机身，组成了便携的拍摄方案。

35-70mm的拍摄焦段可以适用于多种类的拍摄题材，使其具有了非常灵活的实用性。同时镜头还保持了足够优秀的画质表现，能够解析1亿像素以上的传感器。同时它还能结合新款GFX相机的机身内防抖系统，让手持拍摄更加简单。

摄影师：Hasachai Boonnuang，F5.6，1/160秒，ISO1250

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