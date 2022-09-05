华为家庭存储或支持Docker，Nas里的微信小程序？

作者：骷

【天极网数码频道】前段时间，华为正式宣布将于9月6日的新品发布会上带来一款家庭存储设备，以解决用户目前上涨的家庭存储需求。最近，有消息称，华为的这款家庭存储设备或支持Docker，这也意味着这款产品的扩展性将大大提升。

据悉，这款产品是首款搭载HarmonyOS 的家庭数据中心。从宣传海报中可以看出，华为家庭存储应该是一款家庭私有存储设备，独立于云盘之外。从整体外观来看，华为家庭存储才用了黑色的外观，整体更富科技感，相较同一产品的群晖Nas更具有未来感。

这款产品整机采用矩形设计，类似电脑主机。从华为目前已经打通的全场景设备来看，这款产品的目的肯定不止于解决存储这一个用户痛点，而是会从协同以及共享层面下手，例如机身正前方贴有的NFC标签，就可能让用户只需用移动终端轻触这个标签就能完成数据传输，省去繁琐的设置。

而此次爆料称华为家庭存储支持Docker，也让不少用户对其充满了期待。Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的Linux机器上，也可以实现虚拟化，容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口。简言之，就是可以在Linux上镜像使用的这么一个容器。

有了Docker之后，华为家庭存储的拓展性就有了一个巨大的提升，用户可以通过Dcoker来安装一个应用，实现家庭存储本身不具备的功能，例如BT下载、刮削器。Docker对于Nas来说就像是微信里的小程序，通过内部的程序运行来帮助NAS实现更多的功能，拓展更强的用途。

举个实际的例子，用户有了可以尝试使用qBittorrent这个下载神器，相比于人称“吸血雷”的迅雷下载，Qbittorrent的下载非常简洁精炼，硬件消耗极少，不用担心无孔不入的广告，还支持远程下载和web控制等特性。这意味着用户想要下载什么内容，直接远程使用家庭存储就能下载，不用再打开电脑苦苦等待，毕竟家庭存储是一个长期待命的产品，让下载的等待时间变得更加无感。

这也让家庭存储的功能更加多样化，不会显得那么单一，也让不少认为这款设备没有太多处的用户打消了顾虑。毕竟对于用户来说，仅仅为了解决“私有云”问题，普通大众还是不太能够接受的。 不过虽然加入了Docker，但是这个功能对于不少用户来说还是有一定的技术门槛，包括配置、调试等等。但是相信配合华为的HarmonyOS ，或许能够将Docker做成App商店的形式，能极大减少用户的学习成本。

作为一个普通用户，还是十分期待华为在家庭存储方面的新设备，毕竟如今的Nas市场在整体的系统上距离智能还相去甚远，手机厂商的入场或能改变这一局势。