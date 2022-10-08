Steam Deck官方基座上市，本体已开放购买！

作者：骷

【天极网数码频道】最近，V社发消息称，官方目前已经处理完了预定队列中的所有订单。这也意味着玩家现在可以直接购买Steam Deck而无需预订，对于不少玩家来说购买途径将更多。

官方表示，“在过去的一年中，团队为解决部件短缺和物流问题付出了很大的努力。正是因为这些努力，我们现在正以空前的高速度生产和配送 Steam Deck。尽管预订的增长速度越来越快，但我们已经能够超出发货预期，并终于在今天清空了预订队列。”

官方还称，尽管如此，Steam Deck 的生产、处理和配送能力也还是有限的。如果 Steam Deck 特定型号的订单量超出我们及时发货的能力，预计配送时间就会延长，而到了一定程度我们就会退回到预订模式，直至能赶上收到订单的速度。与之前一样，顾客们将在队列中获得一个位置，可以下单时将收到电子邮件通知。一旦我们赶上预订的增长速度，并处理完所有已收到的预订，我们就将再次允许直接下单。

Steam Deck搭载了AMD的Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。在游戏性能方面领先不少同级别的Win掌机。

前段时间，V社在2022东京电玩展上展示了Steam Deck掌机的官方Dock底座，这个底座类似Switch的拓展底座，其本质上其实还是一个拓展坞，可以连接显示器或是其他设备，不过目前V社并没有推出这款配件。

展会上的Dock底座采用了简洁的纯黑设计，V社将所有的接口都安排在了底座后面，配有三个USB3.1 Gen 2、千兆以太网口、电源口、HDMI 2.0、DP 1.4。V社还强调，Steam Deck在连接Dock底座时能够提升画面分辨率，但不会像Switch插入底座那样获得性能上的提升。

这款底座配件V社原计划于今年春季末发售，但是由于零部件短缺以及新冠疫情等影响，V社于6月宣布将推迟这款设备的上市时间，并且没有透露具体的后续发售时间。

但意外的是，随着Steam Deck本体的开放购买，这款基座产品也已经正式上市，这款基座能将 Steam Deck 连接至电源、最多两台外部显示器，以及任意数量的其它外设。

不过官方宣称，与 Steam Deck 一样，官方基座的订单处理和配送能力也是有限的，如果订单量极大，官方将转为预订模式，直至赶上下单速度为止。对Steam Deck有想法的玩家，目前入手无疑是最好的选择，但是就眼下来看，Switch或将推出迭代款，不急的玩家确实可以再等等。