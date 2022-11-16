索尼PS VR2开始预订，售价引用户不满，索粉也支持不动了！

【天极网数码频道】早在今年一月份，索尼就公布了PS VR2的技术规格，并确认PlayStation VR2 Sense游戏机的到来。随着爆料深入，索尼公布PS VR2更多规格参数，并且宣布将于明年2月正式上市，目前已经开启预售，不过仅限七个国家，包括英国，美国，德国，法国，荷兰，比利时和卢森堡。

前段时间联发科发布下一代旗舰芯片天玑9200，随后又在高管峰会上推出首款针对VR领域的SoC，并且宣布这颗SoC将用于索尼即将发售的PS VR2上，甚至还用PS VR2现场进行了演示，不过联发科方面并没有透露更多有关这颗芯片的信息。

索尼PS VR2官方建议零售价为549.99美元或4580港币，折合人民币约4004元或4246元，PS VR2控制器充电底座的建议零售价为398港币，折合人民币约369元。作为一款VR设备，其售价甚至高于PS5的整机售价，PS5刚发售时光驱版的建议零售价仅为3899元。

索尼还强调明年正式发布时会同时推出超过10款游戏内容，包括第一方的《地平线：山之呼唤》以及第三方的《生化危机：村庄》。不过即使如此，这样的定价依然惹来忠实索粉的吐槽：这么少的游戏阵容这么贵的设备索粉都支持不动了!

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索粉如此反应也在情理之中，毕竟PS VR2的整机售价高过PS5，同时在游戏阵容方面不足以支撑起玩家购买。但这已经是索尼深思熟虑之后选择的延迟发售，索尼在2020年底才推出PS5主机，直到两年后才打算推出PS VR2。

而这期间索尼除了打磨PS VR2的硬件之外，也在等待首发PS VR2游戏发完成开发。毕竟作为一款VR设备，如果上市初期空有硬件没有生态内容，那么很可能导致上市后口碑下滑，让之后销售陷入停滞，等到优秀游戏上线时已经错过最佳销售时机。

所以索尼已经在生态方面做出了自己的努力，可是对于玩家而言，花费几千块购入一台只能游玩十几个游戏的设备，确实有些不划算。其中最主要的原因是为了凸显PS VR2次世代的属性，索尼“贴心”地取消了这款设备向下兼容的能力，这就意味着玩家无法通过PS VR2来游玩上个世代的PS VR游戏。如果客观评价，很难评判索尼如此决绝的做法是否正确，毕竟索尼想在PS VR2上呈现更加次世代的游戏效果无可厚非。

不过这样的做法虽然能带来更加优秀的次世代VR大作，但是对于老VR游戏而言，玩家将无法通过最新的PS VR2设备进行游玩，也让PS VR2瞬间失去大量经典游戏。尤其是这些全新PS VR2游戏还需要玩家购买，那么对于玩家来说，在“斥巨资”购买硬件设备后，还要花上很大一笔钱去购买游戏，也就难怪会被吐槽。

PS VR2采用OLED屏幕，提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

并且在游戏之外，PS VR2还支持VR影院，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的 HDR 影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz / 120Hz或是1920x1080 24Hz / 60Hz / 120Hz HDR。索尼将PS VR2设计得更加轻薄，官方也构筑了一个整合式通风口，以提供额外的气流，并且配置了镜头调整旋钮，实现更高的自定义自由度。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。PS VR2支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

PS VR2将成为索尼探索VR领域非常重要的一步，但如今看来这次的PS VR2可能会像大部分VR设备一样面临游戏内容匮乏的问题。同时不知道这款设备是否支持在其他设备上使用，如果只能在PS5上运行，PS VR2的性价比将继续大打折扣。