长焦定焦镜头尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S今日发售

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【天极网数码频道】尼康长焦定焦镜头尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S即日起正式开始销售，兼顾优异光学性能和便携设计，轻松满足创作者远距离拍摄的需求。

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S属于尼克尔Z镜头的S-型系列，提供800mm焦距，兼容全画幅/FX格式微单数码相机。镜头减少了元件数量，使尺寸和重量明显降低，重量约为2,385克，长度约为385mm，外出拍摄也不必过于担心设备带来额外的负担，让创作者可以徜徉于大自然中，采用手持或独脚架拍摄在远处奔跑的野生动物，尽情享受创作的乐趣。这款镜头的重心更靠近镜身一侧，显著改进了转动惯性重量，在拍摄移动物体时优势尤为明显，让创作者可以轻松转动镜头捕捉每个精彩瞬间。

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S延续了S-型系列镜头的强大光学性能，采用菲涅尔相位(PF)镜片，搭配低色散(ED)玻璃和蓝光高折射(SR)镜片，有效补偿色差、减少渗色，即使拍摄飞翔中的鸟类也能获得纤毫毕现的高质量画面。镜头除了配备纳米晶体涂层，还进一步优化了菲涅尔相位(PF)镜片的形状和位置，更加有效地减少鬼影，在昏暗的拍摄环境中也可以创作出高清晰度的优质影像。

这款镜头提供了相当于快门速度提升约5档的抖动补偿效果，在使用长焦拍摄或在低光照条件下拍摄时，可以避免因相机抖动带来的图像模糊，与尼康Z 9搭配使用时更能增强抖动补偿效果，让拍摄过程更稳定可靠。尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S拥有快速准确的自动对焦性能，在拍摄连续移动的物体也可以轻松锁定目标。自动对焦驱动系统采用的步进马达减轻了对焦和拍摄的操作音，让拍摄过程更安静，尤其是在拍摄野生动物或鸟类时，可以让拍摄者更专注于创作，无需担心对拍摄对象造成干扰。

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S拥有大胆精致的造型设计，金属板细线上刻有尼克尔标志和镜头名称，“S”金属标志代表了尼克尔S-型镜头一以贯之的优异品质。强大的光学性能和良好的可操作性，为包括专业摄影师和摄影发烧友在内的广大用户提供了长距离拍摄的出色选择。

尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S

• 市场参考价格：RMB 44,499元

• 开始销售日期：2022年6月9日