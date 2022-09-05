微软Xbox承诺，《使命召唤》系列仍将上架PS平台！

作者：骷

【天极网数码频道】早前，微软投入690亿美元巨资收购了游戏界的扛把子动视暴雪，尽管暴雪近些年来一直在走下坡路，但是其商业价值还是让人垂涎。对此，也有不少玩家担忧，一旦微软成功收购动视暴雪或许将可能会导致动视暴雪旗下的游戏不会出现在索尼PS平台上。

有分析师认为，即使这笔交易金额高达690亿美元，但对于微软来说是非常值得的。如果监管机构批准了微软的此次收购，那么由于动视暴雪的加入，微软Xbox的XGPU服务订阅用户将可能达到1亿用户。而今年一月初，微软的报告称，其XGPU服务拥有超过2500W的用户，动视暴雪的加入能带来超过三倍的用户量。

分析师还表示：“微软开始疯狂收购，买了六个独立工作室，其中最大的是黑曜石。后来又收购了大型工作室 Bethesda，而现在他们又将收购动视暴雪。交易完成后，微软将成为美国第四大游戏发行商。所以 Xbox 会变得非常庞大，将能够真正支持推动 Xbox Game Pass 订阅量暴涨。FTC 没有理由阻止交易。但这里的挑战是，如果微软完成对动视暴雪的收购，他们将把游戏从索尼 Playstation 平台上撤下。不过，微软已经在博客和社交媒体上重申他们不会这样做。”

对于玩家以及索尼担忧的动视暴雪旗下游戏不会出现在PS平台上的问题，微软Xbox的掌门人斯宾塞也是对此做出了保证。斯宾塞在写给 PS 负责人吉姆・瑞安的信中做出承诺，如果微软斥资 687 亿美元收购《使命召唤》游戏开发商的交易获得监管机构批准，这款游戏也不会立即从 PS平台上消失。

斯宾塞在接受采访时表示：“今年 1 月，我们与索尼签署了一份协议，保证《使命召唤》在 PS上的功能和内容与以往不变，至少会在目前索尼与动视暴雪签订的合同基础上再延续数年时间，这远远超出了通常的游戏行业协议。”

谁也不清楚《使命召唤》究竟能在 PS上存在多少年。今年早些时候有报道称，微软承诺“至少在未来两年内”PS 会继续发行《使命召唤》，这意味着索尼有关《使命召唤》系列游戏的特许经营权协议可能会在 2024 年到期。随后，微软在 2 月份又公开承诺，“在现有协议之外，PS 未来能继续运行《使命召唤》游戏。”

不过“立即”、“未来两年”等词还是表明微软有想要让该系列游戏在PS消失的想法，微软并没有在最新的声明中透露未来几年的规划，但就目前来看微软还是会让该系列继续登录PS平台。前段时间，索尼也是剧烈抗议这次收购，主要是担忧微软会抽离动视暴雪旗下的热门游戏，此举会对PS平台造成不可估量的损害。

可以知道的是，微软的这项收购确实引起了索尼的警惕，不过就独占而言，如果PS失去了《使命召唤》系列游戏，同时也会失去一大波玩家，也就难怪索尼会极力阻止这项收购案。