微软二代精英手柄青春版开售，国行仅需999元！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，微软正式在海外发布了Xbox Elite 2 Core手柄，砍掉了原版 Xbox Elite 2 自带的配件，在美国卖 129.99 美元。

目前微软已经在国区推出了这款Xbox Elite 无线控制器 2 代 青春版国行版本，国行定价为999元，已经开放预购并且于9月21日正式发售。

据官方介绍，这款手柄主要面向深度游戏玩家，玩家可利用全新、可调整张力的摇杆提升瞄准度，更快速地射击，环绕式橡胶握柄可保持稳定。此外，玩家可通过 Xbox 配件应用程序中的专属按钮对应选项，享受无限制的自定义方式，而且还能挑选 Xbox 按钮的发光颜色。

此前就有网友曝光过这款白色版本精英手柄二代，有国外网友在YouTube里发现了一款尚未官宣的新款 Xbox 精英手柄二代，这或许意味着新款的精英手柄即将推出。但原视频直到现在都没有被发现，这款泄露的新手柄将炭色的主面板换成了白色的贴面。除此之外，虽然视频本身有点模糊，不过还是可以看到一个印有白色 Xbox 字样的包装盒。

打开包装盒后可以看到 Xbox 的手柄包，里面就是白色款手柄本体，手柄的主体部分是白色的，而把手是黑色的，除了两个摇杆，按钮也是白色的，与目前的常规款外观差别不小。目前在售的精英手柄二代国行零售价 1398 元，采用全新 3 段键程，高感度扳机键。3 段松紧度张力调节结构，3 个自定义配件方案，4 枚可插拔拨片，2 款磁吸可替换方向键，6 枚可替换摇杆，自带操纵杆调整工具。

微软精英手柄二代青春版与精英手柄2代相比，青春版手柄除了外观采用黑白撞色设计外，没有任何硬件上的差异，无论是可调节的摇杆与方向键，高感度扳机，还是三种自定义配置文件都如出一辙。

两者最大的差别就是完整的精英手柄二代拥有所有的配件，青春版将仅有手柄本体，而不配套赠送便携充电包、拨片和可替换摇杆，这些配件需要用户自行购买。也就是说在定制化方面的需求减弱了，不过带来的价格下降也确实让性价比提升了不少。

对于轻度玩家来说，青春版显然更加适合，买一个本体，根据自身需求再购入配件，相比1300多的精英二代确实便宜不少。不过Xbox精英手柄二代存在一个致命的问题，A键极容易断触，导致游戏无反馈，这也劝退了不少想要入手Xbox二代精英手柄的玩家。不过拥有Xbox的部分玩家依然会选择入手这款看起来并非如此完美的精英手柄，因为起所带来的游戏体验要远超过其缺点造成的负面影响。

不知道在这次的青春版上，微软有没有解决这些问题。关注的玩家可以先观望看看，等后续发售了看看评测再决定是否购买。