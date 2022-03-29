华为FreeBuds 4E听歌识曲“黑科技”，休闲追剧还能这么玩儿

作者：知寒

【天极网数码频道】相比五天的工作日，周末两天的休息日总是显得特别短暂，不少人会选择“宅”在家中的方式收获难得的休息。当然仅仅“宅”是不够的，他们或居家健身或游戏开黑，但更多人的选择还是会窝在床上，追一追自己喜欢的剧集。近几日，无论是全球第60个“国际戏剧日”，还是第94届奥斯卡颁奖典礼，“观影追歌”逐渐形成潮流。

说起日常看电影，无线耳机逐渐成了广大用户必备神器。例如我最近很喜欢的华为FreeBuds 4E，经过这么多天实际体验后给我留下了十分深刻的印象。

特别是听歌识曲等在HarmonyOS加持下实现的全新功能，为华为FreeBuds 4E耳机注入了无限活力，让我们能感受到华为兼顾「舒适佩戴」和「主动降噪」最佳解决方案所带来的优秀体验，并且是业界独一档存在，同时也了解到当耳机首次和手机一样具备了操作系统后，会发生怎样的功能质变，可以为用户带来哪些实际惊喜。

听歌识曲，追剧观影新体验

在日常追剧的过程中，我们时常会遇到这样的情况，适时出现的音乐将剧情的发展推至了高潮，此时的BGM在剧情的发展下就显得更为吸引人。但如果我们想收藏这首音乐，只能通过检索关键词的方式进行搜索，但时常一部剧会出现多个BGM，无法保证搜索的准确率。还好我有华为FreeBuds 4E，它将操作系统在手机中的设计理念首次引入到耳机中，带来了全新的听歌识曲功能。

播放视频时，只需轻按一下耳机，手机屏幕上会弹出听歌识曲功能的悬浮弹窗并显示“正在识别..”字样，不一会儿你就能知晓当前旋律的歌曲名字，这就是华为FreeBuds 4E新增的「听歌识曲」的魅力。操作简单快捷、功能反应迅速灵敏、最重要的是你可以不受外界干扰，在任何App中都能立即识别出背景音乐的耳机听歌识曲功能，是耳机与华为音乐app完美配合典范，当然，你还可以在华为音乐中回放历史识别记录和生成歌单，不错过每个值得用音乐记录的时刻

比如我刷抖音短视频时，每遇到一首好听的背景音乐便立刻敲耳机识别;在视频软件中看电影和电视剧，也能及时识别出背景声乐……只要你正在听的，它都可以随时调出来使用，对比手机传统的「听歌识曲」，后者不但需要诸多步骤启动，而且无法识别其他第三方App或是手机本体发出的声音，你可能还得额外准备另一个手机对准来听，既浪费大量的时间又十分的“尬”。

除此之外，像个性化配对弹窗、音频万能卡片、以及系统语言播报，也是在使用中能让用户感到更有趣、更好玩的实用功能。华为FreeBuds 4E支持双设备同时连接，有了万能卡片后你可以更快速的在手机上直接切换设备连接，观影的过程中来电话也不必担心手忙脚乱。

静谧观影轻松实现，半开放主动降噪2.0+音频流转带来两全其美的聆听享受

周末观影最重要的是什么，一定是沉浸式的体验，大屏+音箱能安排的全部安排上。不过就算这样窗外的车流和隔壁的装修电钻声却时常让我们的准备付之东流。为此，这样的情况下选择一款降噪耳机配合大屏观影体验岂不美哉？

华为FreeBuds 4E虽然采用了半入耳式的结构，但却继承了华为FreeBuds家族的半开放主动降噪2.0技术，让半入耳耳机也能拥有不错的主动降噪效果。同时，面对不同的降噪场景和每个人的佩戴习惯，华为FreeBuds 4E还提供的AEM人耳自适应降噪技术，通过自行检测佩戴者耳型和环境条件，自动匹配最佳降噪参数，为我提供更适合自己的降噪效果。平常观影刷剧时，它能够很好的屏蔽掉周围环境噪音，让我非常安静的沉浸其中。

结合华为FreeBuds家族的音频流转功能,你就能实现大屏畅爽观影，耳机安静听音的体验，打造综合沉浸式观影体验。

低频增强，中高频饱满细腻，纯净音质享受

观影的同时声音的表现也很重要，这一方面华为FreeBuds 4E的堆料同样堪称豪华顶级。它的动圈单元采用LCP液晶复合振膜，这是一种高分子材料，拥有不错的刚性，可让耳机频响范围高达40kHz，使得中高频部分声音丰富饱满;同时振膜尺寸为14.3mm超大直径，依靠高密闭性结构和大尺寸振膜，带来更大的震动幅度，所对应的低频就更加强劲震撼。

同样，华为在FreeBuds 4E实现了AEM人耳自适应音频技术，利用自动检测佩戴者耳道形态和松紧度，智能动态优化音效，实现始终如一的纯净音质享受。此外，借助华为音乐APP与全球顶级版权公司的深度合作，千万级全球音乐曲库及千万级有声内容、超万本好书好课，最高支持96kHZ/24bit高解析度音乐品质的Hi-Res专区，华为FreeBuds 4E用户可一站收听更优质的音频内容，发挥耳机超凡的音质性能;同时匹配耳机使用场景，带来更多个性化、场景化的服务与体验――除支持华为FreeBuds 4E一键听歌识曲外，华为耳机手机一碰即连、耳机卡片快捷入口提供耳机电台及个性化内容推荐、同时还有定制音效及皮肤，让美不止于听，用软件与硬件的结合为用户带来更智能和便捷的优质聆听体验。

实际听感上，华为FreeBuds 4E三频相对均衡。其中低频明显有量感，鼓声处理低沉圆润，但不发闷。中高频部分得益于超宽的频响范围，能够拉开层次感。人声表现清晰明亮，人声的泛音可以很清楚的听到，与背景声音有鲜明的独立感，空间张力十足。

看完一部电影的时间，佩戴几乎无感

一部好的影视作品时常会让人“上头”，时间也在不知不觉中流逝，这时候耳机的佩戴舒适度就显得很重要了。同样是主动降噪无线耳机，与苹果Airpods Pro相比，华为FreeBuds 4E由于没有多余的硅胶耳塞，不会更深入到耳道里面，所以佩戴感要更轻微，看完一部电影的时间下来仍然不会产生严重的疲劳感和异物感，你还可以戴着它更长时间，干更多的事情。

当然，这不仅是因为半开放式结构设计，还要得益于华为FreeBuds 4E的人体工学仿真设计以及在设计过程中基于上万全球3D人耳模型和人耳的8大区域受力情况进行模拟分析，从而准确判断出耳机整体的佩戴舒适度。另外，华为FreeBuds 4E单耳重量仅4.1g，耳机整体进行了3项弧度优化，戴上后确实能更明显的感受到耳机与耳朵之间更加贴合。

总的来说，华为FreeBuds 4E不论是配置还是实际表现都非常超乎人想象。首次有了HarmonyOS加持的它，在「智慧化」功能体验上不仅让我感到惊喜万分，更是用上就再难以自拔。而在音质、半开放式设计、主动降噪等方面的上乘水准，对于像我这种既要佩戴舒适又要降噪好听的用户而言，它几乎是目前唯一的最好选择。

目前，华为FreeBuds 4E已全渠道开售，且陶瓷白款还可免费享天涯明月刀限定镌刻服务，打造专属个性化耳机，准备入手新耳机的小伙伴一定要锁定华为商城!