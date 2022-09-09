英伟达开始预热RTX40系显卡，或将在GTC 2022上透露更多细节！

作者：骷

【天极网数码频道】随着发布日期的临近，英伟达最近为即将推出的RTX40系显卡启动了一项名为“Project Beyond”的预热活动，也就是“超越计划”，暗指意外之喜。

最新消息显示，英伟达或将会在GTC 2022放出更多关于下一代Ada Lovelace 系列 GPU 产品的消息。此前英伟达 CEO 黄仁勋已经确认将在这个月的 GTC 2022 上带来更多关于下一代游戏 GPU 的信息。NVIDIA GTC 将于 9 月 19 日举行，并持续到 9 月 22 日，而 CEO 主题演讲预计将于 9 月 20 日举行。

据悉，英伟达预计可能会在此次活动中推出其下一代产品阵容，包括 RTX 4090、RTX 4080 和 RTX 4070，也可能首发产品只有 RTX 4090。此前就有知情人士爆料了相关的规格：RTX 4090的GPU 型号为AD102-300-A1, 16384 FP32 核心，GPU 频率最高可达 2750MHz，显存为 384bit 21Gbps 24G GDDR6X，功耗 450W。RTX 4080的GPU 型号为AD103-300-A1, 10240 FP32 核心，显存为 256bit 21Gbps 16G GDDR6X，功耗 420W。RTX 4070GPU 型号为AD104-275-Kx-A1, 7168 FP32 核心，显存为 160bit 18Gbps 10G GDDR6，功耗 300W。

而RTX 4090更是被曝出性能相较RTX 3090提升了约一倍，RTX4090预计将拥有16384颗CUDA 核心，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。据悉，RTX4090的功耗将达到450W，而在极限性能下的功耗表现目前还尚未可知。面对动辄450W的显卡功耗，无论是显卡散热还是机箱散热都将迎来巨大的挑战。尤其是电源方面，也不是普通电源可以完全吃得下的。

但最新的消息表明， RTX 4080 的功耗为 320W，RTX 4070 为 285W。此外，RTX4090的规格信息则相对可靠，基本上不会有更大的变化了。其它变化就是RTX4070的核心采用AD104-400，基础频率预设为2310MHz，公版加速频率2610MHz，而不变的是依然搭配12GB GDDR6X显存(192bit)。

网上也有不少言论表示新一代 RTX 40 系列显卡性能非常不错，RTX 4080 在 3DMark TimeSpy Extreme 测试中的得分高于 15000 点，甚至规格不受期待的 RTX 4070 也已经超过了 10000 点，这几乎是 RTX 3090 Ti 的水准。RTX 4090 在这项测试中达到了 19000 点的分数，由此可以看出，RTX 4090 性能接近 RTX 4070 两倍，从 4070 到 4080 再到 4090 每一级都有明显的差距。

不过向来在市场吃香的都是甜品级显卡，这次的4060Ti或许能担起重任。据外媒的报道，GeForce RTX 4060 Ti 配备了 AD104-180-A1 GPU，拥有 6144 个 CUDA 内核，配备 10 GB 的 GDDR6 显存。RTX 4060 将配备 AD106-300 GPU，拥有 3968 CUDA 核心，搭载 8GB 128bit GDDR6 显存。

从3DMark上显示的信息来看，RTX 4060 Ti的Time Spy Extreme 跑分为8600分，频率 26XXMHz，功耗 270-280W。而RTX 4060的Time Spy Extreme 跑分为6000分，频率 27XXMHz，功耗 230-240W。

虽然英伟达会优先发布高性能显卡，但RTX4060系列还是让不少用户期待，不过对于部分用户来说，往往更加暴力的RTX4090才是代表性能的最佳选择，值得期待。