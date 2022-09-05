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AirPods Pro2渲染图曝光，充电仓新增扬声器麦克风！

2022-09-05 17:26:24 作者：

  【天极网数码频道】北京本周四凌晨一点，苹果将会举办秋季新品发布会，届时除了会带来包括iPhone 14系列在内的多款新品外，苹果还将推出全新的AirPods Pro2耳机

AirPods Pro2渲染图曝光，充电仓新增扬声器麦克风！

  近日，就有网友在网上曝光了AirPods Pro2耳机的CAD渲染图，从渲染图中可以看出，全新的充电仓拥有扬声器孔、麦克风以及挂绳开孔。不过该网友表示无法确认这张渲染图的真实性，但它们确实与之前有关下一代 AirPods Pro 充电盒的传言一致。

  从爆料图中可以看出，苹果 AirPods Pro2 的充电仓有望获得 Find My 支持。这也意味着，即使AirPods Pro 未放入充电仓中，用户也能够在丢失时在Find My应用中找到充电仓。而早在之前，天风国际的分析师郭明Z就曾表示，AirPods Pro2的充电仓将新增找回功能，可以在丢失时发出声音，因此增加了扬声器开孔。

  渲染图还展示了其麦克风开孔，虽然目前并不清楚麦克风开孔的用途，但是有人猜测，麦克风或将用于苹果的辅助功能 Live Listen，它可以帮助某人在嘈杂的区域或房间内听到对话。同时，外壳的麦克风可以接收声音并将其发送到用户佩戴的 AirPods Pro，类似监听效果。

AirPods Pro2渲染图曝光，充电仓新增扬声器麦克风！

  还有人猜测，新款的AirPods Pro在充电接口方面仍将采用Lightning 接口，苹果会在iPhone 15上全面更换为Type-C接口，并在此之后逐步更换旗下设备的充电接口。而在同期，也将推出基于Type-C接口的全新AirPods Pro充电仓。

  此外，有消息称早在2020年，蓝牙 5.2 就引入来新的LE Audio 音频规范，而且至少有两名苹果员工被列为 LE Audio 开发的参与者，苹果很可能会采用该规范以用于未来的设备。该规范的加入，或许能够使得AirPods Pro2成为苹果旗下首款支持无损音质的耳机设备。该编解码器将为无线耳机带来更高的稳定性和效率。不仅如此，这项新标准还将帮助 AirPods Pro 2 提高语音通话和歌曲的音质，支持更高比特率。虽然低功耗蓝牙和 LC3 编解码器不承诺“无损蓝牙”，但它们肯定会大大提高音质。

  结合此前的爆料，新款 AirPods Pro 2 配备升级后的 H2 芯片，以提高音频质量、延长电池续航、改进的充电盒支持 Find My、改进的入耳式检测、健身追踪功能等。早在 2020 年，就有业内人士表示，苹果已经为新款 AirPods Pro 测试了一种更紧凑的设计，该设计将消除耳塞下方的茎杆。但最新的爆料表明，AirPods Pro 2 不会有任何重大的外观设计变化。

AirPods Pro2渲染图曝光，充电仓新增扬声器麦克风！

  而AirPods Pro2 充电仓的深度仍为 21.38 毫米，高 46 毫米，宽 54 毫米。为了比较起见，目前的 AirPods Pro 充电仓高 45.2 毫米，宽 60.6 毫米。AirPods Pro2将配备下一代的 H1 芯片，即苹果自研音频处理器

  对于2019年发布的初代AirPods Pro来说，用户早已厌倦了老款的耳机，即使它的性能在当下依旧强劲。不过对于一直在等待AirPods Pro2的用户来说，他们更期待的还是渴望在AirPods Pro2上看到一些能够让人耳目一新的全新技术，或者是更强的降噪效果。

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