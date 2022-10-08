您现在的位置： 天极网 > 数码

英伟达RTX 4080跑分曝光，相较3080Ti最高提升29%！

2022-10-08 17:33:47 作者：

  【天极网数码频道】9月底，英伟达发布了最新的RTX 40系显卡，带来了RTX 4090、RTX 4080 12GB、RTX 4080 16GB版本，售价分别为12999元、9499元以及7199元，两款显卡 CUDA 核心不相同，GPU 芯片也不相同，建议电源 750W 和 700W。

英伟达RTX 4080跑分曝光，相较3080Ti最高提升29%！

  据介绍，RTX 4080 16GB 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍;在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。RTX 4080 12GB 则拥有 7680 个 CUDA 核心和 12GB 美光 GDDR6X 显存，比上一代旗舰 GPU RTX 3090 Ti 性能更强大。

  RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

  同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。

  

英伟达RTX 4080跑分曝光，相较3080Ti最高提升29%！

  第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

  最重要的是，英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由 AI 驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

  据称 RTX 4080 在 3DMark TimeSpy Extreme 测试中的得分高于 15000 点，甚至规格不受期待的 RTX 4070 也可以达到 10000 点，相当于 RTX 3090 的水平。据悉官方宣称RTX 4080性能为RXT 3080Ti的2-4，这足以看成这款显卡提升之大。

  

英伟达RTX 4080跑分曝光，相较3080Ti最高提升29%！

  最近，已经有用户放出了RTX 4080 16GB版本的测试结果。RTX 4080 16GB显卡的基准测试基于AMD Ryzen 7 5800X3D平台，在AIDA64中表现出了53.6TFLOPs的单精度性能，比官方宣称的49TFLOPs还要高出 8%。

  相比之下，RTX 3090Ti也只有 40TFLOP，因此RTX 4080 16GB单精度计算性能可以说是比3090Ti提高了32.5%。值得一提的是，目前RTX 3090Ti渠道报价约9000~10000元左右，考虑到电源等方面的需求，总体看起来RTX 4080性价比并没有大家想象中那么高。

  在综合基准测试方面，RTX 4080 16 GB在3DMark Time Spy Extreme中得分 13977 分，在 3DMark Fire Strike Ultra 中得分 17465 分，在 3DMark Port Royal 基准测试中得分 17607 分。

英伟达RTX 4080跑分曝光，相较3080Ti最高提升29%！

  作为对比，在Time Spy Extreme中，RTX 4080 16GB比RTX 3090 Ti 24GB强20%;在Fire Strike Ultra中，RTX 4080 16GB比RTX 3090 Ti 24GB强29%;在Port Royal中，RTX 4080 16GB比RTX 3090 Ti 24GB强 16%。

  可以看出RTX 4080在性能上的提升还是实打实的，不过高昂的售价依旧劝退了不少用户，要知道前代RTX 3080的首发定价仅为5499。而这次RTX 4080 12GB的定价就已经高达7199，16GB更是高达9499，对不少玩家来说，这样的价格已经成为负担。

  虽然提升不错，但是这样的定价过于激进，不得不让人怀疑老黄这是特意提高40系显卡的售价来清30系显卡的库存，起码在降价之前，RTX 4080的受众依然会偏少。

相关产品
更多数码相机
奥林巴斯E-P3套机(45mm)

奥林巴斯E-P3套机(45mm)

  • 相机类型：单电相机
  • 有效像素(万)：1200万
  • 最高分辨率：4032×3024
  • 传感器尺寸：4/3画幅(17.3×13.0mm)
  • 显示屏尺寸：3.0英寸
  • 广角镜头：支持
  • 长焦镜头：否
  • 最大光圈：F1.8
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

最新资讯

用尼康相机记录美好生活

热门视频

雷柏C280网络摄像头开箱视频

新品评测

海信Hi Reader阅读器试用体验
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录