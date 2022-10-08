英伟达RTX 4080跑分曝光，相较3080Ti最高提升29%！

作者：骷

【天极网数码频道】9月底，英伟达发布了最新的RTX 40系显卡，带来了RTX 4090、RTX 4080 12GB、RTX 4080 16GB版本，售价分别为12999元、9499元以及7199元，两款显卡 CUDA 核心不相同，GPU 芯片也不相同，建议电源 750W 和 700W。

据介绍，RTX 4080 16GB 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍;在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。RTX 4080 12GB 则拥有 7680 个 CUDA 核心和 12GB 美光 GDDR6X 显存，比上一代旗舰 GPU RTX 3090 Ti 性能更强大。

RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。

第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

最重要的是，英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由 AI 驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

据称 RTX 4080 在 3DMark TimeSpy Extreme 测试中的得分高于 15000 点，甚至规格不受期待的 RTX 4070 也可以达到 10000 点，相当于 RTX 3090 的水平。据悉官方宣称RTX 4080性能为RXT 3080Ti的2-4，这足以看成这款显卡提升之大。

最近，已经有用户放出了RTX 4080 16GB版本的测试结果。RTX 4080 16GB显卡的基准测试基于AMD Ryzen 7 5800X3D平台，在AIDA64中表现出了53.6TFLOPs的单精度性能，比官方宣称的49TFLOPs还要高出 8%。

相比之下，RTX 3090Ti也只有 40TFLOP，因此RTX 4080 16GB单精度计算性能可以说是比3090Ti提高了32.5%。值得一提的是，目前RTX 3090Ti渠道报价约9000~10000元左右，考虑到电源等方面的需求，总体看起来RTX 4080性价比并没有大家想象中那么高。

在综合基准测试方面，RTX 4080 16 GB在3DMark Time Spy Extreme中得分 13977 分，在 3DMark Fire Strike Ultra 中得分 17465 分，在 3DMark Port Royal 基准测试中得分 17607 分。

作为对比，在Time Spy Extreme中，RTX 4080 16GB比RTX 3090 Ti 24GB强20%;在Fire Strike Ultra中，RTX 4080 16GB比RTX 3090 Ti 24GB强29%;在Port Royal中，RTX 4080 16GB比RTX 3090 Ti 24GB强 16%。

可以看出RTX 4080在性能上的提升还是实打实的，不过高昂的售价依旧劝退了不少用户，要知道前代RTX 3080的首发定价仅为5499。而这次RTX 4080 12GB的定价就已经高达7199，16GB更是高达9499，对不少玩家来说，这样的价格已经成为负担。

虽然提升不错，但是这样的定价过于激进，不得不让人怀疑老黄这是特意提高40系显卡的售价来清30系显卡的库存，起码在降价之前，RTX 4080的受众依然会偏少。