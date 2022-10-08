超到冒烟？英特尔酷睿i9-13900K被超频到8.2GHz！

作者：骷

【天极网数码频道】在不久前英特尔举办的英特尔ON技术创新峰会上，英特尔发布了13代英特尔酷睿处理器系列产品。根据官方的介绍，以英特尔酷睿K系列处理器为首，13代英特尔酷睿台式机家族将包含22款处理器和超过125款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

在会上，英特尔公布了首批6款处理器：i9-13900K 拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4899 元;i9-13900KF拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4699 元;i7-13700K拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3499 元;i7-13700KF拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3299 元;i5-13600K拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2699 元;i5-13600KF拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2499 元。

而在最近英特尔创造者挑战赛的决赛中，著名超频爱好者在液氮散热的加持下，将酷睿i9-13900K处理器超频到8.2GHz，如此高的频率，可以说是直接将CPU超到冒烟，如果没有液氮加持，估计分分钟烧毁，普通用户不要轻易尝试。

CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分 846 分，多线程 13054 分，稳居CPU-Z 单核榜首;多线程成绩比 12900KF(11289 分)高 出15%，比 AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高 出10%，也比之前的跑分有了提升。

之前有UP主在CPU-Z中测试，基础频率3.0GHz，加速频率能达到5.5GHz甚至5.7GHz。跑分数据方面，其单核性能比i9-12900KF提升10%，多核性能提升近35%，性能表现相当亮眼。

由于英特尔的“Thermal Velocity Boost”(热速度加速，简称“TVB”)技术加持，该芯片的最大睿频达5.8GHz。酷睿i9-13900K被超频至8.2 GHz，比英特尔官方的加速频率增加了41%。

酷睿i9-13900K显示出巨大的超频潜力，相比之下，上一代酷睿i9-12900K仅达到 7.6GHz，酷睿i9-13900K打破了酷睿i9-12900K的记录，提高了 8%。

可以看出i9-13900K不仅在性能方面能力不俗，超频方面的巨大潜力也给消费者带来了惊喜。不过如此极限的超频做法还是建立在足够强悍的硬件设备前提下，在没有液氮的情况下，这样的超频绝对不现实。对于普通用户来说，酷睿的睿频就够用了，不需要去折腾。

此外，13代酷睿产品已经确认支持开箱即用DDR5-5600内存。并且得益于英特尔的XMP 3.0技术以及AMD EXPO，处理器可以搭配通过认证的超频内存产品，英特尔就列出了i9-13900K的XMP 3.0内存设备，从官方的数据来看，i9-13900K将支持DDR5-7600内存。

XMP3.0认证的DDR5内存使玩家无需调整个别参数，直接进入BIOS系统即可依据使用需求启用适配的内存组态配置，亦可依照自身使用习惯储存自定义参数，一键即享高性能且稳定的超频体验。

这次的13代酷睿整体看来还是很香，虽然所有型号都有了不同程度的涨价，两款i5都贵了400元，两款i7都贵了300元，i9-13900KF维持不变依然是4899元，i9-13900K则便宜了100元。可以说性价比还是非常不错，尤其是性能提升不错的情况下，十分值得入手。

不过阻挠玩家的目前来看还是最新的主板的以及价格还是有些偏高的DDR5内存条，所以不着急的玩家大可以再等等，等到价格合适再入手也不迟。