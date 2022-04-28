Nitecore推出带USB-C充电口的UFZ100索尼相机兼容电池

作者：惜

【天极网数码频道】对于需要长时间在野外拍摄的用户来说，一块电池显然不能满足需求。但原厂的相机电池价格昂贵，同时还要搭配充电器，才能满足使用。想省钱的用户和摄影师会选择第三方的兼容电池，实现性价比;但第三方电池也同样依赖充电器，一款能够使用常规接口充电的相机电池，是不是可以很好的满足使用需求。

近日，一家名为Nitecore的制造商推出自带USB-C充电口的UFZ100系列相机电池，可适配使用NP-FP100的索尼相机，具体型号包括A7M3、A7R3、A7R4、A7S3、A9、A9M2、A6600、A7C、A1、FX3以及A7 IV等机型。

Nitecore在UFZ100相机电池中加入USB-C接口，只需要普通的USB-C接口充电线就能摆脱原厂充电底座，通过第三方电源适配器或移动电源充电。与给相机外挂移动电源相比，内置USB-C充电口的Nitecore UFZ100还是拥有更高可靠性的优势。

作为一款可重复充电的锂离子电池，UFZ100的标称电压为7.2V，2250mAh的容量带来16.2Wh功率。虽然比原厂NP-FZ100的2280mAh略低，但考虑到USB-C接口和充电电路设计，2250mAh德容量和方便的充电模式，也为电池加分不少。

充电速度方面，NP-FZ100电池搭配索尼原厂的BC-QZ1充电器时，大约需要2.5小时充满;Nitecore UFZ100需要大约4个小时，充电速度并无明显优势。但考虑到不错的环境兼容性，这款电池还是不错的。更何况一块电池不够，就不能多带几块？

Nitecore UFZ100自带三色电量指示灯，充电时显示红色，满电时显示绿色。在闲置状态时，可以通过按下电量检测键，预估剩余电量，大于50%为绿色、小于50%是蓝色、小于10%则是红色。

目前，Nitecore UFZ100已经上架开卖，官方定价398元，并没有想象中的性价比。至于USB-C充电锂离子电池的可靠性，还需时间去检验。

编辑点评：从官方398元的售价来看，Nitecore并没有想象中的性价比，最大卖点莫过于支持USB-C充电，但充电效率并不算高。作为一款可能具有颠覆性意义的产品，未来的相机电池是否同样支持USB-C等常规充电接口，也非常值得关注。