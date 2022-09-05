英伟达急了？RTX30系显卡售价创历史新低！

作者：骷

【天极网数码频道】据外媒报道，英伟达目前饱受库存危机的摧残，导致RTX30系列显卡达到了有史以来的最低价格，不少零售商已经开始清理高端显卡的型号，相较最高点已经迎来了断崖式的价格下跌。

RTX 3090 系列中，3090 Ti 已降至 1129 美元，约合人民币7812.68 元，3090 则为 959 美元，约合人民币6636.28 元。有知情人士表示，今年3月份亮相的RTX 3090Ti或许会在未来几周内降价一半，而RTX 3090目前的售价为不到1000美元。

此前，英伟达就公布了2023财年第二财季的财报，报告显示，英伟达第二财季营收为 67.04 亿美元，与上年同期的 65.07 亿美元相比增长 3%，与上一财季的 82.88 亿美元相比下降 19%;净利润为 6.56 亿美元，与上年同期的 23.74 亿美元相比下降 72%，与上一财季的 16.18 亿美元相比下降 59%;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 12.92 亿美元，与上年同期的 26.23 亿美元相比下降 51%，与上一财季的 34.43 亿美元相比下降 63%。

可以看出这一财季的英伟达报表有些不尽人意，其CEO黄仁勋也证实了外界的猜想，英伟达确实正在面临巨大的库存危机。黄仁勋表示，“我们发现自己有多余的库存，我们的策略是以远低于目前市场上的销售水平来销售，以便给渠道一个纠正的机会。我们已经与我们的合作伙伴实施了一些计划，在渠道中对产品进行价格定位，为我们的下一代产品做准备。”

这也就意味着下半年英伟达将会全力销售RTX30系显卡，降价似乎是最为有效的手段之一。在海外，AMD和英伟达时常会开启开显卡送3A大作的活动，而到了国内，这类活动就变成了买显卡送暴雪游戏点数。根据微星、索泰、铭u等显卡厂商消息，2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 28 日期间，玩家于指定的活动店铺处购买 GeForce RTX 3080 及以上显卡，包括 GeForce RTX 3080，3080Ti，3090，3090Ti 显卡或电脑整机，可获赠价值 360 元人民币的暴雪游戏点数。

随着显卡市场的崩盘，英伟达明显低估了厂商以及渠道商消化库存的能力，英伟达将携手厂商以及渠道商一起提出解决方案来促进库存的消化，这也是之前活动的由来。此外，英伟达还调低了RTX30系显卡的官方价格，其中 " 卡皇 "RTX 3090 Ti 首当其冲，降幅高达 500 美元(约合 3327 元)，海外市场下调至 1499 美元，RTX 3090/3080 Ti 则下调 200 美元，RTX 3080 12GB 则首次给出 799 美元的建议零售价。

但显然，此前的降价力度都不如这次来的更加彻底且坚决。可以看出英伟达在面对如此严峻的库存危机时，也开始有些手忙脚乱了，不过即使显卡降价，在矿卡的阴影之下，愿意为之买单的用户还是少之又少的。