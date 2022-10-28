AMD R7 7800X参数曝光，首款10核心处理器，性能表现亮眼！

【天极网数码频道】此前AMD已经推出了4款锐龙7000系列处理器，分别为7600X、7700X、7900X和7950X，如今又有一款R7 7800X遭到了曝光，并且跑分数据出现在了Geekbench中。

R7 7800X为10核20线程，主频4.5GHz，最高5.4GHz，10MB二级缓存，64MB三级缓存。同时这也是AMD旗下首款10核心的处理器，从跑分结果来看，单核2097分，多核16163的跑分相比7700X在多核方面有着十足的提升，单核反而低了一点。R7 7700X的单核跑分为2129分，多核跑分为14169分。

从其他方面来看，作为AMD旗下首款10核心的处理器，AMD也是十分大方地给了74MB的缓存，而7700X仅有40MB的缓存。大缓存带来的优势十分明显，参考此前AMD推出的5800X3D，就是靠着大缓存在游戏性能上获得了巨幅的提升。所以这次的7800X同样有着不错的缓存容量，在游戏性能上会有更亮眼的表现。

AMD高端的X670主板和中端的B650系列主板都已经上市，采用全新的LGA插槽，支持的处理器只有高端的RX 7600X到RX 7950X四款，最便宜的RX 7600X售价2249元。因此，AMD应该会很快推出65W的型号，给主流玩家们更多的选择。

当然，就确认的信息来看，AMD还在准备锐龙7000X3D系列处理器，作为在游戏性能方面对抗Intel 13代酷睿的大招。至于更廉价的65W Zen4架构锐龙5甚至锐龙3会不会有，何时才有，目前并没有具体信息。

AMD早前就已经公布新一代基于AM5的主板，LGA 插座将原生支持最高 170W TDP，但是并没有公布哪些型号的处理器为 170W TDP。AMD 目前的锐龙桌面处理器分为 65W TDP 和 105W TDP 两个系列。预计锐龙 7000 系列可能会分为 65W、105W 和 170W 三个 TDP 等级。

在今年5月份的台北电脑展展前发布会上，AMD官方介绍了 AMD 锐龙 7000 处理器的架构，该系列处理器将于今年下半年正式发售。据官方表示，AMD 锐龙 7000 处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中 CPU 核心依旧采用小芯片设计;I / O 核心采用了全新 6nm 工艺，集成了 RDNA2 核显、DDR5、PCIe 5.0 控制器，官方称其基于低功耗架构。

性能上，AMD官方标称的成绩，锐龙9 7950X跑分比酷睿i9-12900KS最多提升57%、能效提升47%，主流游戏性能高出6%~35%不等，生产力套件性能高出32~45%不等。

而对于锐龙R9 7900X，相比上代同一档的R9 5900X，它在维持同样的十二核心的规格上，得益于架构更新和台积电5nm工艺的加持，在IPC和频率上分别取得13%和24%的提升，整体的性能提升接近30%。

尤其是这次全新的Zen4架构改进增强了分支预测器，提高了处理器的指令管线的效率，并且更大的微指令缓存空间，使得处理器的执行效率更高。随着热数据不断发展提升，AMD Zen4架构使用了1M的L2缓存，使得处理器的浮点计算性能得到明显提升，并且这次的Zen4架构处理器支持AVX-512指令集。

全新的AM5接口，AMD也同样承诺在未来5年的时间，也同样也会照顾未来5年的使用周期，考虑到用户的更换周期和频率，这样的考量绝对能够满足绝大部分用户未来3-5年的使用，降低玩家的升级成本。

与此同时，AMD锐龙7000处理器的AM5接口升级了LGA1718接口，这样能够保证处理器的接口强度，减少CPU阵脚损坏的情况发生，并且全新的LGA接口，也能够让处理器的设计也更加方便合理，方便后续核心的设计和升级，并且在安装的时候也相对于更加简便一些。

值得一提的是，这次AMD首次在非 G 系列处理器上搭载了 RDNA 2 核显，虽然只有 2CU。并且AMD展示了核显的功能，在视频解码和显示输出方面比较强。该核显支持 H.264 和 H.265 的解码和编码，还支持 AV1 的解码，但不支持 AV1 编码。

随着AMD逐渐放出更多的7000系列处理器，整个7000系列处理器目前已经初具雏形，未来将会覆盖所有产品线。不过考虑到隔壁英特尔这次13代酷睿处理器性能提升之大，不知道AMD后续是否会推出性能更强的处理器呢？