性能仅是有所提升？英特尔13代酷睿移动处理器阵容曝光！

【天极网数码频道】前不久，英特尔正式发布了旗下的13代酷睿处理器，同时英特尔确认13代酷睿的移动处理器也将在年底上市，爆料中提到了4款型号，分别为19-13900HK、i7-13700H、i7-13620H以及i5-13420H。

此前英特尔酷睿i9-13900HK/i7-13700H就已出现在了Geekbench平台上。参数方面，两款处理器依旧为6大核+8小核的规格，最高频率暂未正确识别，三级缓存为24MB。

爆料称，这一代的移动处理器在规格上似乎没有太大的变化，比如说13900HK处理器仍然采用8+6的规模，也就是8个P核以及6个E核，总计14核20线程，GPU的EU仍然是96个。只不过频率从5.0GHz提升至5.4GHz，而i7-13700H的频率则从4.7GHz提升至5.0GH，其他两款处理器暂时没有更多的消息。

不过根据英特尔桌面版本的13代酷睿提升幅度来看，这次的13代酷睿移动版处理器或许也将拥有不小的性能提升。根据官方的介绍，以英特尔酷睿 K 系列处理器为首，第 13 代英特尔酷睿台式机家族将包含 22 款处理器和超过 125 款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔 600 或全新英特尔 700 芯片组主板，发烧友用户可以畅享第 13 代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的 DDR5 和既有的 DDR4 内存，用户在享受第 13 代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比 12 代，13 代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达 41%。第 13 代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和 DDR5 内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第 13 代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能 Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0 生态系统提供了多种超频模块选择。与 Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现 DDR4 和 DDR5 内存的超频。

此前发布的桌面版本13代酷睿完整型号分别为，i9-13900K 拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4899 元;i9-13900KF拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4699 元;i7-13700K拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3499 元;i7-13700KF拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3299 元;i5-13600K拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2699 元;i5-13600KF拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2499 元。

13代酷睿桌面版这次的在参数上的提升就已经让不少用户放了心，同时评测机构和UP主在实际测试中也发现13代酷睿相比前代依然有着不小的提升幅度，甚至怀疑这还是不是英特尔，竟然不挤牙膏了？不过这次移动版的核心数量虽然没变，但是核心应该还是会有提升，在性能上依旧可以期待一波!