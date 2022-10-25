iPadOS 16.1正式版推送，这个App总算来了！

【天极网数码频道】今日凌晨，苹果正式推送了iPadOS 16.1正式版系统，这也是首个iPadOS 16的正式版系统，这次更新带来了全方位的功能改进以及修复，同时增加了许多新特性。

早在六月份的WWDC2022上，苹果就推出了全新的iPadOS 16系统，如今随着iPhone 14系列的发售，iOS 16正式版也已经向全球用户推送，但是iPadOS 16却迟迟未能和用户见面。如今总算正式推送，也让不少用户彻夜更新。

作为这次变化最大的iPadOS，最重磅的更新莫过于对M1芯片的iPad增加了“台前调度”功能。对于iPad来说，即使系统已经增加了对键鼠的支持，并且众多开发者都在iPad上推出了专业级的办公软件，可iPad和MacBook的办公差距还是一目了然的。

首先是iPad的同屏只能显示2个App，此外还能悬浮1个App。并且在App启动后就会占满屏幕，这是源自此前手机的交互方式，毕竟在iPadOS出现之前，iPad基本上就是iOS的平板化。而且分屏界面只有三档大小可调，排列方式仅有左和右。

首先是iPad的同屏只能显示2个App，此外还能悬浮1个App。并且在App启动后就会占满屏幕，这是源自此前手机的交互方式，毕竟在iPadOS出现之前，iPad基本上就是iOS的平板化。而且分屏界面只有三档大小可调，排列方式仅有左和右。

对于用惯了电脑办公的用户来说，只有窗口化的界面才能跟生产力扯上关系。如今的办公形式基本上都需要在多个应用间切换来协同办公，无法通过单一应用完成所有的工作。例如写论文需要参考资料，那么就需要打开浏览器去查阅相关资料，或是打开文件管理器插入相关图片，这都需要频繁切换窗口，这让iPad显得繁琐且难用。

如果想要触发多应用同时使用，就需要将App图片拖到当前界面中或者是将左侧待命的App小窗右滑，进入快速多窗口模式。但是只允许最多4个窗口被打开，一旦超过4个，第1个窗口就会被挤到左侧的App待命区。

不过根据官网的显示，台前调度的外接显示器支持将无法在10月25日上线，官方称“今年稍晚推出”，支持分辨率最高可达6K，便于用户以理想的方式组织工作空间，在iPad和外接显示器上同时各自运行最多可达4个App。

桌面级App带来一系列针对iPad Pro显示屏优化的新功能，通过新元素和崭新的交互模式令App变得更强大，包括全系统通用的撤销和重做、经过重新设计的查找和替换体验、新版文档菜单、可自定义的工具栏、更改文件扩展名和在文件App中查看文件夹大小的功能等。

借助参考模式，配备Liquid视网膜XDR显示屏的12.9英寸iPad Pro，达到审核审批、校色和合成等对色彩精度和图像统一质量要求较高的工作流的要求。这意味着摄影师、视频工作者等Pro级用户在这个他们一手掌握的设备上即可编辑HDR图像和视频，呈现所有栩栩如生的细节;而身处拍摄现场的电影摄影师能够按照最终成片的色彩配置来预览内容。

最重要的是，之前iPadOS版本中，都没有内置天气应用，用户想要查看天气详情就只能用第三方App或是通过桌面组件打开网页。但是这次苹果在iPadOS 16.1中加入了天气App，用户千呼万唤始出来，这个App总算成为了iPad的内置应用。

此外，iPadOS 16.1还增加了iCloud共享照片图库，单独的图库让你可与多达五位其他用户无缝共享照片和视频;设置规则让你在设置或加入图库时，可基于开始日期或照片中的人物轻松提供过去的照片;可通过图库过滤条件在共享图库、个人图库之间快速切换查看，或同时查看这两个图库;共享编辑和权限让每个人都能添加、编辑、收藏、删除照片和添加说明;“相机”中的“共享”开关允许你将拍摄的照片直接发送至共享图库，或通过蓝牙检测到其他参与者就在附近时，启用自动共享照片设置。

这次的iPadOS 16.1可以说诚意满满，带来了许多全新的特性。不过如今刚刚发布，不知道这次的iPadOS 16.1会不会重蹈iOS 16正式版的覆辙，带来功能改进的同时附带了许多影像体验的Bug。对于期待已久的用户，可以更新尝尝鲜，但是要做好数据的备份。