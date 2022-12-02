苹果头显设备将拥有专属“xrOS”系统，或明年发布

【天极网数码频道】一直以来，都有传言表示苹果将会推出混合现实虚拟设备。除去这个行业多年发展的些许热度之外，用户也想看看在科技领域一直有自己独到理解的苹果会带来怎样的混合现实虚拟设备。日前就有消息表明，苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。

据悉，苹果目前已经在为这款头显设备的发布做准备，预计会在明年正式发布。同时，除了拥有自己的系统之外，这款苹果头显设备还将拥有专属的App Store，用来下载专属应用程序。

而这款即将发布的苹果混合现实设备，将拥有与微软HoloLens一样的特性，可以兼顾增强现实和虚拟现实。而且苹果将许多本地软件都重新设计，以符合VR/AR的操作逻辑，同时会推出对应的应用软件设计规范。

最重要的是，有人发现一家名为Deep Dive LLC的空壳公司已经在多个国家注册了“xrOS”的商标，而苹果就经常使用空壳公司为上未上市的产品秘密注册商标，这或许也意味着苹果的混合现实设备距离用户确实不远了。

在VR/AR逐渐发展的这几年，苹果也没闲着，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。这些都是苹果在AR领域的一些试水，同样表明苹果其实一直参与其中，只是产品尚未成熟之前不会推向市场。

苹果早在2006年苹果就曾提交过一项头戴显示器的专利，这大概就是如今被传言已久的苹果AR眼镜的原型。而在那之后，苹果依然活跃在有关VR/AR的专利申请、应用推广等技术前线，但始终没有具体的硬件设备推出。

苹果潜伏多年，一直在等待一个能让混合现实设备大展拳脚的机会，让VR/AR不仅仅只是游戏的另一种呈现方式。苹果想做的，一直都是用混合现实设备，实现人类科技再越阶，从苹果这几年在iPhone上近乎停滞创新性能够看出，苹果或许已经将宝押在了另一颗科技树上，而最有可能左右未来人类的设备，似乎就只剩下混合现实设备。

作为曾经颠覆智能手机行业的苹果，所有人都在质疑苹果能否继续引领VR/AR技术，带来意向不到的应用场景，重新定义这一前沿技术。可这么多年来在VR/AR领域的“毫无作为”让不少用户失望，事实上，苹果并非一事无成。

苹果一直以来都将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，悄悄塞进苹果其他设备中进行验证。而iOS 16上的锁屏技术，只是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

随着更多关于苹果头显设备的信息爆出，似乎也印证这款产品以及蓄势待发。至于苹果的混合现实设备再经过这么多年的潜心发展后，能否对得起用户的期待带来颠覆性的体验，就要看实际的产品效果了。