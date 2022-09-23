微软CEO表示对动视暴雪收购案获批非常有信心！

作者：骷

【天极网数码频道】年初，微软斥资690亿美元巨资收购了游戏界的扛把子动视暴雪，尽管暴雪近些年来一直在走下坡路，但是其商业价值还在。对此，索尼表现出了极大的反应，担心微软会因此将知名的《使命召唤》系列带走独占。

日前，微软CEO表示，尽管该公司 690 亿美元收购动视暴雪的交易在英国面临监管机构的深入调查，但他对该交易最终获得监管机构批准很有信心。其在接受采访时说道，“当然，任何这种规模的交易都会面临审查，但我们对最终获批很有信心。”

纳德拉表示，根据数据来源的不同，微软是整个视频游戏行业排名第 4 或第 5 的企业。而排名第一的索尼最近进行了多笔收购。“如果事关竞争，那就让我们竞争吧。”纳德拉说道。

英国竞争和市场管理局(CMA)本月早些时候表示，他们计划启动更长时间的评估。事实上，当 CMA 担心该交易可能削弱游戏机、订阅和云计算市场的竞争时，市场就已经预料到这种结果。动视旗下拥有《使命召唤》、《魔兽世界》和《吉他英雄》等大牌游戏，该公司与微软合并后将会成为全球第三大游戏公司。

此前，沙特阿拉伯称，“竞争总局已宣布不反对微软与动视暴雪完成合并程序”。沙特的举动可能会让一些人感到意外，但人们普遍预计该交易将在本月某个时候完成，甚至在美国地区也是如此。美国联邦贸易委员会 FTC 目前正在审查合并。

也有分析师就微软能否成功收购动视暴雪发表意见，对于这场高达690亿美元的收购，全世界都异常关注，甚至索尼就因此发声称动视暴雪旗下的《使命召唤》系列游戏是PS平台上不可或缺的，以此抗议微软此次的收购。

分析师认为，即使这笔交易金额高达690亿美元，但对于微软来说是非常值得的。如果监管机构批准了微软的此次收购，那么由于动视暴雪的加入，微软Xbox的XGPU服务订阅用户将可能达到1亿用户。而今年一月初，微软的报告称，其XGPU服务拥有超过2500W的用户，动视暴雪的加入能带来超过三倍的用户量。

也难怪微软投入这么多资源要收购动视暴雪，毕竟这项收购所带来的用户量是实打实的。在这个内容为王的时代，即使动视暴雪这几年的表现令人堪忧，但是其手握的IP在全球范围内都有着不小的影响力，这些都是微软在主机领域立足的根本。