iPad 10实测支持29W快充，却引来网友嘲讽

【天极网数码频道】此前苹果在官网更新了新一代的iPad 10，尽管在外观设计上带来了全新的灵感，并且更向iPad Air系列靠近，但是高达3599的起售价劝退不了少用户。而且在发售当天，iPad 10就迎来破发，价格暴跌。

最近有充电领域的专业网站对iPad 10的充电功率进行了测试，测试发现这款平板最高可以达到29W的充电功率。并且该网站还表示，iPad 10无论是亮屏还是静止，或是处于高负载的状态下，都没有突破30W的充电功率。

iPad 10堪称该系列变化最大的一代，苹果终于愿意舍去祖传的模具，换上酷似iPad Air的全新设计，并且同样采用了直角边设计。iPad 10配备了10.9英寸的Liquid Retina四边等宽全面屏，但遗憾的是，这一代依然采用了非全贴合设计。

iPad 10相较前代最直观的变化就是正面Home键正式退出了历史的舞台，取而代之的是像iPad Air一样的顶部与电源键合二为一的指纹识别。这一代在正面给用户的感觉是大了一圈，主要是因为iPad 9的屏幕只有10.2英寸，而采用全面屏的iPad 10则有着10.9英寸的大屏幕。

不过虽然屏幕变大了，但在屏幕素质方面，iPad 10可以说是毫无升级，依然保持了264ppi的分辨率以及最高500尼特的峰值亮度，同样支持原彩显示。基本上可以说就是iPad 9屏幕的全面屏版本，在观感方面仅有全面屏带来的“现代感”。

这次iPad 10终于放弃了Lightning接口，转而使用USB-C接口!被苹果沿用十年的Lightning接口总算在iPad系列中落下了帷幕，这也意味着iPad全线都用上了USB-C接口。不过有评测机构进行测试后发现，虽然iPad 10采用了USB-C接口，但数据传输速度仅限于USB 2.0所能支持的480Mbps。意味着尽管配备了USB-C接口，第十代iPad的数据传输速度与配备Lightning接口的第九代iPad相同。

如此看来，即使iPad 10换用了USB-C接口，仍然没有在充电功率上做出改变，依然我行我素，即便这款产品的起售价高达3599元。不过在其他方面，iPad 10依然带来了不小的变化。

iPad 10采用1200万像素的前置摄像头和同样为1200万像素的后置摄像头，新增4K视频拍摄和1080P/60FPS视频拍摄，同时支持最高1080P/240FPS的慢动作视频拍摄。iPad 10也是iPad有史以来第一个采用横向前置摄像头方向的iPad型号，iPad 10的前置摄像头现在位于该设备右边框的中间位置.

苹果表示，这是所有iPad产品的第一次，前置摄像头现在位于横向边缘。无论用户是在进行FaceTime通话还是为社交媒体录制视频，他们都会一直正对着摄像头的方向。横向超广角前置摄像头配有1200万像素传感器和122度视野，支持Center Stage，可自动平移和缩放，使视频中的用户在移动中也可以稳定地保持在摄像头的视野中。

在性能方面，iPad 10升级到A14芯片，和iPhone 12系列为同一款芯片。在性能上有提升，但是不知道是否会支持iPadOS 16中台前调度这个新功能。不过好在这一代iPad 10在蜂窝网络方面支持5G，对于有移动需求的用户可谓是个好消息。

不少网友看到iPad 10的充电功率后表示，“可以算光速了吧”“说一句咱们的快充技术世界第一不过分吧”“这充电这么快，会不会伤电池啊”。可以说网友对于这样的表现也并不满意，但最大的问题应该还是在定价上。

虽然这几年全球经济下滑，半导体行业迎来寒冬，但是这样的配置和定价无疑是毫无诚意，也难怪如今用户完全不接受。而苹果还在此基础上上涨了前代的售价，更是引来用户的不满，能够预见的是，除非iPad 10价格足够低，否则这款产品或将成为今年最不值得购买的苹果产品。