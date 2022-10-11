Xbox推出极光银配色特别版手柄，国行售价499，已开启预售！

作者：骷

【天极网数码频道】自从微软收购动视暴雪获得巴西和沙特批准后，相继推出了不少特别版的新款手柄。最近，Xbox手柄就放出了新款配色“极光银特别版”，目前已开启预售，国行微软商城售价499元，10月25日开始陆续发货。

「极光银」手柄采用了 " 银色外观，黑色打底 " 的设计方案，按键均为白色。这款手柄似乎具有采用了虹彩效果，包装上将其描述为“超现实的闪光”，将“随着光线和运动而改变颜色”，而且其纹理中具有“独特的颜色漩涡设计”。

在此之前，不仅微软官方推出了新款的手柄配色，就连雷蛇都携手微软推出了定制的手柄，售价甚至看齐微软精英手柄二代。

雷蛇联名手柄定价199美元，约合人民币1400元左右，虽然售价对标微软精英手柄，但是并没有标配背键以及可更换的配件，只是多了一个充电底座。手柄整体以雷蛇标志性的绿色条纹以及三头蛇 LOGO 作为设计基调，辅以透明外壳设计，整体看起来十分灵动。

该手柄目前仅在美国地区以及加拿大地区的雷蛇官网出售，对于国内喜欢的玩家来说，想要买到就需要进行海淘。对于雷蛇联名产品而言，不少玩家还是想要充值一波信仰的，不过奇怪的是这次雷蛇竟然没有在灯光上做文章，这对一向喜欢光污染的雷蛇来说确实有些保守。

据介绍，这款手柄专为 Xbox Series X|S 和 Xbox One 型号而设计，只需一个按钮即可快速轻配对，同样也适用于 PC (Windows 10) 或 Mac 游戏。

上一款微软官方推出的新配色手柄为海洋行动特别版，官方信息来看，这款海洋行动特别版无线控制器配备引人注目的浅蓝色、深蓝色、灰色和黑色迷彩图样。利用纹理握把和混合式方向键，可以更令您保持专注。

据官方介绍，这款手柄主要面向深度游戏玩家，玩家可利用全新、可调整张力的摇杆提升瞄准度，更快速地射击，环绕式橡胶握柄可保持稳定。此外，玩家可通过 Xbox 配件应用程序中的专属按钮对应选项，享受无限制的自定义方式，而且还能挑选 Xbox 按钮的发光颜色。

如今Xbox Series X|S在全球范围内都受到了不同程度的热捧，并且在次世代的主机大战中逐渐占据上风，微软也可以抽出心力来制作一些具有纪念意义的定制化手柄，来增加一些额外的设备收入。同时刚好戳中了不少玩家的审美，毕竟原先纯色的Xbox手柄确实不够个性，对于游戏玩家来说个性也是不可或缺的。