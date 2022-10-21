尼康摄影大赛2022-2023：作品征集

【天极网数码频道】尼康公司宣布，尼康摄影大赛2022-2023将于2022年10月27日中午12:00(北京时间)开始接受作品投稿。

尼康摄影大赛2022-2023网站

https://photocontest.nikon.com.cn/cn/

尼康摄影大赛于1969年首次举办，是全球规模较大的国际摄影比赛之一。它旨在通过为世界各地的专业和业余摄影师提供相互交流的机会来丰富影像文化。上届大赛(第38届)共收获了来自全球150个国家和地区的 26,000名参赛者的65,000余件作品。

Sarah Leen 出任首席评委

我们很荣幸邀请 Sarah Leen 担任尼康摄影大赛2022-2023的首席评委。

2013年，Sarah Leen 成为国家地理杂志和国家地理合作伙伴的第一位女性摄影总监。2020年，她成立了Visual Thinking Collective，这是一个由女性编辑、教师和策展人组成的社群，专注于创建和管理视觉驱动的项目。

她对各类艺术家，尤其是新生代的摄影师产生了巨大的影响。

Sarah Leen 的致辞(摘要)

我对尼康摄影大赛的希冀是收集代表当今世界的故事。历经三年的分隔，我们逐渐习惯了一种新的生活方式。现在，新机遇和新可能展现在我们面前。所以，审视你的世界，回顾你所经历的变化和成长，拥抱新的机会。我真的很期待看到来自世界各地的作品。我们有机会通过这次比赛展示我们的所在，讲述我们的故事，分享您的个人世界。

※ 评委将在尼康摄影大赛2022-2023网站上公示。

尼康摄影大赛2022-2023概览

尼康摄影大赛2022-2023是该大赛自推出以来举办的第39届，将由照片类别比赛和视频类别比赛组成。照片类别比赛将提供单张照片组别和组合照片组别，视频类别比赛将提供短视频组别和超短视频组别。

照片类别比赛的主题是“珍视之物”，我们正在为此寻找从各种视角表达个人的照片。视频类别比赛的主题是“下一步”。本次比赛的参赛作品应能够表达进一步的增长和未来的发展。

尼康摄影大赛2022-2023的获奖者名单定于2023年7月公布。

参赛条件

比赛向所有专业和业余摄影师开放，不分年龄、性别或国籍。

Entry Categories

参赛类别

1. 照片类别

主题：“珍视之物(Beloved)”

i. 单张照片组别

参赛形式：单张照片

不限摄影器材

ii. 组合照片组别

参赛形式：组合照片(2至5张表达主题的系列照片)

不限摄影器材

2. 视频类别

主题：“下一步(Next Steps)”

*在视频内使用英语以外的语言时须带英文字幕(如果使用的是英语，则不需要字幕)

i. 短视频组别

参赛形式：180秒至300秒的视频

不限摄影器材

ii. 超短视频组别

参赛形式：20秒至40秒的视频

不限摄影器材

投稿时间

2022年10月27日中午12:00至2023年2月13日中午12:00(北京时间)。

投稿须知

通过提供在尼康摄影大赛2022-2023网站上的参赛表格中所需信息来参加比赛。

该表格将于2022年10 月27日中午12:00(北京时间)开始提供。

访问尼康摄影大赛2022-2023网站，了解有关比赛资格、提交规则、评审等更多详细信息。

奖项、奖品和获奖者的选择

两类比赛的每个组别中的两个参赛作品将被选为优秀奖，四个参赛作品将获得特别鼓励奖。此外，还将从每个类别的优秀奖获得者中选出一名大奖获得者。普通用户投票奖的获奖者也将从通过第二轮评审的作品中，由公众投票选出。

*特等奖得主将从各比赛类别的优秀奖得主中选出。大奖得主将获得大奖而不是优秀奖。

*可能无法选出特等奖奖得主。

*普通用户投票奖的获奖者将从通过第二轮评审的作品中，由公众投票选出。

*镜头和配件将由尼康决定。

*奖品如有更改，恕不另行通知。如果发生国际事件或与国家法律法规发生冲突，则可能需要一段时间才能交付奖品。或者，如果奖品无法交付给获胜者，则可以更改为将组织者指定的奖金奖励给获胜者。