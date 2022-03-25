大有视野 随心所阅 海信Hi Reader阅读器试用体验

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【天极网数码频道】对于现代人来说，阅读不仅是充实生活的美味甜点，同时也是帮助自己不断成长的大餐。话虽如此，随身携带厚重书本并不是一件省力的事，若使用手机平板长时间阅读又太伤眼。此次我们为大家带来了海信Hi Reader阅读器的评测，充分解决了这些痛点问题。

大有视野，随心所阅，让我们马上开启今天的体验吧。

外形优雅纤巧，84%超高屏占比尽显从容姿态

作为知性青年的必备装备，海信Hi Reader阅读器的工业设计满满的文艺范儿，其采用当下风靡的直边框立体机身造型，在保持硬朗风格的同时又有着温文尔雅的气质。

这款设备在外观造型中融入了堆叠结构设计元素，因此实际观感极具层次感。机身左侧配置有一枚墨智AI键，右侧则是电源按键与音量调整键，其中电源按键采用橘红色设计，不仅起到很好的点缀作用，同时提升了整台设备的辨识度。

材质方面，海信Hi Reader阅读器整块背板都采用全新玻纤材料打造，更轻薄也更坚固、深空色金属质感漆经多重特殊工艺处理后呈现出更深邃稳重的质感，手指碰触的感觉细腻不粗糙，各种握持姿势下都不会留下指纹，很好地解决了数码产品“指纹收集器”的尴尬属性，而手写体“Life Reimaged”享你所想的装饰元素为这款设备增添了更多设计感。

在阅读过程中，许多朋友会设置屏显内容为常规字体大小，这能免去频繁翻页的麻烦，还有许多朋友出于缓解用眼疲劳的考虑使用大号字体阅读。海信Hi Reader阅读器配置一块6.7英寸护眼墨水屏，能在提供丰富屏显内容的基础上，让文字以更舒展的状态呈现，阅读感受也更加从容。

得益于行业领先的极窄墨水屏边框，海信Hi Reader阅读器获得了84%超高屏占比，使得这款设备三围尺寸被有效控制在了170*86.2*7.5mm，再加上177g的机身重量，无论是握持在手中进行阅读，还是放入口袋随身携带都非常方便。

护眼墨水屏屏蔽“蓝光”辐射，300ppi分辨率画质不将就

传统屏幕采用自发光成像，无论是LCD还是OLED屏幕都会持续向外发散对人眼有害的高能短波蓝光。海信护眼墨水屏相信大家都非常熟悉了，其本身不发光，主要通过外部光线反射屏幕成像，与大家肉眼识物、阅读实体书籍的体验非常相似，因此能有效解决高能短波蓝光问题，让大家可以尽情体验阅读的乐趣。

暗光环境屏幕灯自动亮起

春天正是外出郊游的好时节，温暖的阳光，轻柔的微风，都将带为我们身心充满能量。海信护眼墨水屏的另一大优势便是遇强则强的抗光性了，即使是在阳光直射情况下也能保持清晰明亮的显示质量。若是在夜晚或是光线不佳的环境，海信Hi Reader阅读器内置柔和前光，支持36级DC精细调光，能够自动调节屏幕亮度，在不同使用情景中都能带来令人欣喜的阅读体验。

Hi Reader海信阅读器的屏幕分辨率也相当出彩，达到了1800*900(300dpi)，搭配动态刷新特性实现了更具人性化的屏显体验，阅读与漫画场景将自动切换为清晰模式，文字边缘棱角更清晰精细，漫画细节元素也能纤毫毕现地展现，如果是浏览网页新闻则将会自动调整为其它模式，整个无缝切换过程非常顺畅而自然，此外用户还可以根据实际需求对每一款应用进行定制，打造专属自己的阅读空间。

软硬兼施专为阅读场景打造，用“听”的方式看书也很有趣

作为一款智能数码设备，海信Hi Reader阅读器搭载的是虎贲T610 8核处理器，并且支持4GB+64GB EMCP存储配置，强悍的核心配件能够带来更流畅的操作体验。

系统方面，Hi Reader海信阅读器采用的是Android 10开放系统，系统界面与常用APP图标都经过精细定制，视觉信息密度得到简化，粗细实线及点阵分割虚线设计则让主次信息区别更加直观，带来极具知性气质的视觉与操作感受。

不得不说， 海信Hi Reader阅读器的墨智AI键非常好用，单击、双击、长按，或搭配音量键可以快速实现各种实用功能。笔者非常喜欢“双击启动应用”这一功能，每天通勤时地铁内总是人挤人的状态，如果采用常规方式一步一步的解锁屏幕、进入阅读APP、打开电子书是件非常麻烦的事，而且还容易出现误操作。而海信Hi Reader阅读器的“双击墨智键启动应用“则能一气呵成地直达最近阅读页，相信大家都会爱上这种感觉。

阅读资源方面，Hi Reader海信阅读器内置包括掌阅、京东读书、微信读书、快看漫画在内的多款主流阅读APP，当下火热的阅读内容在这里都能一键获得。如果是较为小众的阅读内容，大家可以在应用中心下载其它阅读APP，或是通过USB传输获得本地文件，常见的txt、EPUB文件都完全兼容。

热衷阅读的朋友通常会有做笔记的习惯，可以记录当下的心得体会。而随着看过的书籍越来越多，笔记也逐渐变成厚厚的一摞，想要温故知新时可能会找不到相关条目，海信Hi Reader阅读器内置批注功能，方便用户在阅读过程种随时回顾，同时大家可以将其设置为私人笔记，或者公开发布与大家一同分享，了解别人的观点就像看电影彩蛋一样有趣~

忙碌的生活中有太多事要处理，以至于留给成年人看书的时间越来越少了，为此海信Hi Reader阅读器为大家提供了另一种看书方式，以“听”的方式阅读，这款设备内置有丰富的听书资源，热门重磅新书、金庸小说全集，名嘴大咖热评等都应有尽有，机身顶部的BOX外放元器件能实现大音量清晰放送，大家可以一边操持家务一边听书，两不耽误趣味十足。对于喜欢听音乐的朋友来说，海信Hi Reader阅读器还支持LDAC高码率无线传输协议，高规格编码模式下大家可以尽情享受无损音乐的现场感与沉浸感。

优雅的颜值、护眼的屏幕、周到而全面的功能，海信Hi Reader阅读器的全能属性为我们留下了深刻的印象，带来了阅读方式的全新进化，此外值得一提的是，这款设备还搭载一块3000mAh超大容量，笔者在连续3天每天阅读2小时的情况下保持36%的电量，因此足以满足现代人的阅读需求，一周一充是完全没问题的，对这款产品感兴趣的朋友可以前往京东平台，搜索海信Hi Reader阅读器，即可了解更多信息。