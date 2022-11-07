RTX 4090上市后问题频出，原生16Pin电源线也遭烧毁，性能太强Hold不住？

【天极网数码频道】前不久，英伟达发布旗舰级显卡RTX 4090，高昂的售价以及成倍增长的性能都让这款显卡一经发布就受到广泛关注。但是12999元的首发价依然没有阻止用户的热情，双十一期间甚至出现3秒就被抢购一空的盛况。不过随着RTX 4090的上市，其中很多问题也被暴露出来。

前几天有国外网友发帖称，其在使用技嘉RTX 4090 Gaming OC游玩3A大作时出现意外情况，随显卡附赠的12VHPWR转接线接口起火，并且烧毁供电接口。帖子经过发酵之后，又有其他用户跟帖表示自己的RTX 4090遭遇同样的问题，也是显卡电源转接头出现问题。

对于，英伟达发言人表示：“我们正在调查这些报告，我们正在与第一位用户联系，并将与另一位用户联系以获得更多信息。”目前在售的RTX 4090系列基于Ada Lovelace架构，配备了12+4Pin的12VHPWR接口，不过用户在用的大多数电源并不支持这一接口，而且市面在售的电源也没有多少型号符合要求，所以通常情况下厂商都会随卡附赠一条12VHPWR转接线，转换成3-4个8Pin接口。

从索泰官方数据来看，这根转接线的使用寿命极其有限，最多支持30次的断开和连接。同时因为这根线缆非常粗，在一些空间十分局促的机箱中走线十分困难，可能会被严重弯折，或许这也是导致问题出现的原因之一。

此前的问题还没得到解决，又有用户使用RTX 4090原生16Pin电源线被烧毁。根据他的说法，其在安装过程中十分小心，尽量避免不必要的弯折。这位用户使用微星GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24GB显卡和微星MPG A1000G电源。不过幸运的是，显卡上的电源接口没有被烧坏，而是转接线上被烧坏。

目前原因尚不清楚，不过有可能是这次激增的电源功耗导致了这些问题。虽然RTX 4090的官方TDP为450W，不过早在发布之前，就有UP主放出过有关这款显卡的拷机图，在功耗方面则是远超标准功耗，而是达到了惊人的650W。

而且这位UP主还是在基于公版显卡的情况下跑出这样的功耗，这就意味着对于性能有着极致追求的非公版显卡将迎来更具挑战性的功耗。之前就有电源厂商推荐使用RTX 4090的用户配备高达1200W的电源，以应对这台性能怪兽。

不过从整体性能来看，RTX 4090相较RTX 3090Ti有着2-4倍的性能提升，而且两者的TDP同为450W，虽说非公版显卡的功耗会更高，但是在同等功耗下RTX 4090依然带来令人惊喜的性能提升。可能正是由于如此强悍的性能，加上显卡电源接口的变化，才导致电源接口频出问题。这下英伟达确实要好好找找问题，否则本来就已经堪忧的口碑更要雪上加霜。