不建议升级，AirPods Pro 2更新固件后出现耗电严重问题！

【天极网数码频道】作为今年最值得购买的苹果产品之一，AirPods Pro 2发布后就引起用户抢购。但这款时隔三年才迭代的AirPods Pro产品，似乎在稳定性方面依然没有达到让人满意的程度。最近就有多位AirPods Pro 2用户反馈，在安装最新的固件之后，AirPods Pro 2出现严重的耗电情况。

国外有用户表示，当更新至“5B58”固件后，即使AirPods Pro 2充电盒在没有使用的情况下，也出现了耗电情况。尤其是在夜晚，同样是没有使用也消耗了10%的电量。对于一款电池容量本身就不大的产品而言，10%的损耗确实影响不小。

目前苹果并没有针对这一情况做出回应，但已经开始着手收集有关该问题的反馈，并且开始调查。如果真的存在问题，预计苹果会在下个版本中修复该问题。而这也并非AirPods Pro 2第一次出问题，此前就已经出现过几个影响用户体验的bug。

发售后不久，就有有用户发现AirPods Pro 2存在断连的问题。有部分AirPods Pro 2用户反馈，这款耳机在听音乐以及观看视频时会突然断开与设备之间的连接，无论是什么设备都会出现这样的情况。也有一部分用户反馈称，可能会出现手机显示AirPods Pro已连接但实际上没有的Bug。目前这些问题都是偶尔或者说随机状态下出现的，目前还没有发现任何特定的原因，苹果也没有给出明确的修复方法。

后来苹果推送过一版更新固件，情况有所缓解但并未完全解决。作为一个长期AirPods Pro 2用户，目前AirPods Pro 2尚未达到前代的稳定程度，在很多情况下都会出现足以被感知的问题。不过这些问题或许也跟产品质量有关，不久前就传出歌尔股份被苹果暂停生产AirPods Pro 2，就是因为产品质量原因。

而后又传出AirPods Pro 2存在讨厌的音频漂移问题，即使在苹果的空间音频和动态头部追踪等功能被禁用的情况下也会发生。音频漂移是该耳机存在的一个问题，音频会在耳塞之间来回移动，也会与视频不同步(音频不会与该视频中说话的人的嘴型对上号)。

另一位AirPods Pro 2用户特别注意到在视频应用程序中最经常出现的问题。“使用空间音频并观看视频，对于几乎所有的视频，在广告播放后，AirPods会互相不同步。觉得视频中的人的声音就在耳朵边上，而不是在脑袋中间。能够解决该问题的唯一方法是关闭和重新开启空间音频，但这很烦人。”

频出的问题让不少用户认为苹果并没有对AirPods Pro 2上心，随着苹果各大产品线的铺开，精力有限的苹果确实无法做到面面俱到。这也是为何最近几年有用户反映iOS系统的问题越来越多，甚至A系列处理器也开始挤牙膏的原因，因为M系列的开发挤占了A系列芯片的人员配置，加上产品多样化导致苹果内部也存在一些混乱。

但对于苹果这样的巨头公司而言，名声在外且树大招风，更要注重产品细节，所以接下来苹果更应该考虑着手修复如今各大产品中已经出现的一些问题，而不是一味扩张导致用户满意度下降。