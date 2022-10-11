iPadOS 16.1或在月底正式发布，将迎来诸多变化！

作者：骷

【天极网数码频道】早在六月份的WWDC2022上，苹果就推出了全新的iPadOS 16系统，如今随着iPhone 14系列的发售，iOS 16正式版也已经向全球用户推送，但是iPadOS 16却迟迟未能和用户见面。最近有消息称，iPadOS 16.1正式版可能会在月底正式推送。

按照往年的惯例，苹果会在发布新版本iOS时一并推送新的iPadOS，但今年或许出于系统原因，将延迟一个月左右。后来事实也确实如此，iOS 16正式版推送时并没有一并推送iPadOS 16。不过iOS 16在推送初期也因为问题频出遭到了用户的吐槽，可见iPadOS 16在完全没问题之前，苹果不会冒险推送给用户。

据外媒表示，如果没有任何新的软件漏洞或问题，苹果计划在10月的最后一周发布iPadOS 16.1系统。记者在社交媒体上声称，iPadOS 16.1有望在10月24日(北京时间10月25日)那一周发布。鉴于iOS 16.1和iPadOS 16.1的更新具有相同的Build版本号，苹果很可能会同时发布iOS 16.1。

作为这次变化最大的iPadOS，最重磅的更新莫过于对M1芯片的iPad增加了“台前调度”功能。对于iPad来说，即使系统已经增加了对键鼠的支持，并且众多开发者都在iPad上推出了专业级的办公软件，可iPad和MacBook的办公差距还是一目了然的。

首先是iPad的同屏只能显示2个App，此外还能悬浮1个App。并且在App启动后就会占满屏幕，这是源自此前手机的交互方式，毕竟在iPadOS出现之前，iPad基本上就是iOS的平板化。而且分屏界面只有三档大小可调，排列方式仅有左和右。

首先是iPad的同屏只能显示2个App，此外还能悬浮1个App。并且在App启动后就会占满屏幕，这是源自此前手机的交互方式，毕竟在iPadOS出现之前，iPad基本上就是iOS的平板化。而且分屏界面只有三档大小可调，排列方式仅有左和右。

对于用惯了电脑办公的用户来说，只有窗口化的界面才能跟生产力扯上关系。如今的办公形式基本上都需要在多个应用间切换来协同办公，无法通过单一应用完成所有的工作。例如写论文需要参考资料，那么就需要打开浏览器去查阅相关资料，或是打开文件管理器插入相关图片，这都需要频繁切换窗口，这让iPad显得繁琐且难用。

如果想要触发多应用同时使用，就需要将App图片拖到当前界面中或者是将左侧待命的App小窗右滑，进入快速多窗口模式。但是只允许最多4个窗口被打开，一旦超过4个，第1个窗口就会被挤到左侧的App待命区。

相信还是有不少用户在期待这一功能的，并且由于这次推迟，iPadOS 16将会以iPadOS 16.1版本号发布。这次的更新将兼容所有的iPad Pro型号、iPad Air3及以上、iPad mini5及以上和iPad5及以上。可以说涵盖范围还是非常广，希望这一版系统的问题都得到了妥善的解决。