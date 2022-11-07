Steam Deck正式入华？京东自营店开卖，3999元起售！

【天极网数码频道】Steam Deck自从发售以来，就在全球范围内爆火，甚至一度到了一机难求的地步。这款掌机在国内有段时间价格炒到了过万，让不少游戏玩家汗颜。不过随着V社产能缓解，如今已经实现现货开放购买，并且在香港地区推出了官方机型。

不过Steam Deck一直以来都没有推出国行版本，其实也情有可原，但对于不少用户来说，没有官方渠道能够购买港版也成为了一种遗憾。不过日前，Steam Deck美版却突然上架京东的数码海外京东自营专区，引来不少网友关注。

这次京东在售的Steam Deck提供了三个版本，分别是美版64GB EMMC 3999元、美版256GB NVME SSD 4899元、美版512GB NVME SSD 5999元。在整体价格上，相较原版其实还是有些稍贵，毕竟用美元换算大概只需要2800元人民币出头。但是想到运输以及税费等问题，如果是遇到打折促销，还是非常有性价比的。

作为V社推出的首款Steam Deck，从一个游戏玩家的角度来看，其实并不会觉得它能火。首先是市面上有关Steam游戏的Winodws掌机非常多，受限于其体积以及散热等因素影响，通常价格十分高昂，同等价格下可以购买更加划算且配置更高的笔记本，为了手持这一个优势而要花费大价钱实在不值得。

也是因为这些原因，不少基于Windows的掌机发布之后同样没有获得太多关注，反而因为糟糕的续航加上重量等问题劝退游戏用户。其次，掌机市场如今当仁不让的市场第一非Switch莫属，想要跟Switch形成差异化要面临诸多的考验。

Switch是任天堂在掌机和主机领域深耕多年后推出的集大成之作，囊括了两种机型诸多优点。可拆卸式手柄、底座、体感等元素完美融合进这样一款掌机主机的跨界产品中，也让Switch同样在全球火之又火。

不过最重要的是，虽然Switch在硬件玩法上做出了革新，但是其软件体验才是这款产品成功最主要的原因。Switch已经诞生整整五年，如果要论性能，随便一台在售掌机都能吊打它，但就是凭借着孱弱的性能，Switch依然有着不小的市场。

这是因为任天堂除了是优秀的硬件厂商之外，也盛产经典游戏，无论是《塞尔达》系列还是《马里奥》系列，都让全球玩家为之疯狂，丰富的游戏库决定了这款产品的成功。如果说Steam Deck有什么，那么除了类似的游戏库之外，就仅剩同样以S开头的产品名称了。

但是在此基础上，Switch却意外爆火。其中最主要的原因是，V社并没有使用Windows系统来作为掌机系统，而是在Linux的基础上二次开发了一个Steam OS，在硬件上也跟AMD深度合作定制性能更强的芯片。

同时得益于Steam本身就是一个游戏平台，并且自己出力优化第三方游戏，使其能够完美兼容Steam Deck，这样一连串的组合拳打下来，不仅体验和性能上去了，凭着自己的体量和在供应链中的话语权，Steam Deck还做到了低价。

如此一来，一款3000元不到就能畅快游玩《艾尔登法环》的掌机产品，能爆也算是情理之中了吧？虽然国内用户无缘国行版本的Steam Deck，不过如今京东推出官方美版的机器，在售后保修方面也多了一层保障。