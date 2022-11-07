宝可梦泄露最新消息，任天堂Switch Pro真的要来了？

【天极网数码频道】距离2017年任天堂发布初代Switch，已经过去整整五年，这五年期间任天堂没有推出过一款针对性能有升级的改进机型，只是推出了续航增强版本以及OLED屏幕版本。而玩家们都在翘首以盼任天堂能够推出新款Switch，不过一直以来都只是捕风捉影的消息。

但是最近，随着《宝可梦：朱/紫》上市，有关Switch Pro的消息又尘嚣甚上。作为任天堂旗下最具知名度同时也是全球最值钱的IP，《宝可梦》系列可谓是本时代最具影响力的Switch游戏之一。而任天堂旗下一家开发《宝可梦》系列的公司最近放出猛料称，下一款任天堂Switch Pro已经在紧锣密鼓地开发之中，目前进展顺利，这也引发不少网友对于新一代Switch的关注。

《宝可梦》系列开发商Creatures株式会社在早前发布的一份日本部门工作清单中提到下一代硬件，并且开始招募关于下一代硬件研究和开发的工作人员。虽然这则工作清单中并没有提到有关下一代硬件的具体细节，但纵观《宝可梦》除了任天堂的机型之外，并没有登陆过其他厂商开发的游戏主机，可以猜测下一代硬件可能就是任天堂正在秘密开发的Switch Pro。

尽管《宝可梦》制作公司放出了这则猛料，网友依然不买账，甚至评论道“新款Switch跟你宝可梦有什么关系，你用的上这么高的机能吗？”也不难看出网友对《宝可梦》系列的调侃。这主要是因为《宝可梦》这个IP虽然享誉全球，但作为Switch上必玩的游戏之一，该系列游戏往往素质参差不齐，可玩家为了下一作还是会选择闭着眼买入。

同时因为该系列游戏对机能并不吃紧，卡通的画面加上换壳的玩法让不少玩家诟病。但不管怎么说，有关Switch Pro的消息目前正在越来越明确，这也意味着玩家们的期待正在慢慢变成事实。在有关下一代Switch Pro的爆料中，也有详细的硬件信息，不过目前尚未得到证实。

据悉，任天堂极有可能在全新的Switch Pro上搭载芯片代号Black Knight，且是英伟达专门定制的Tegra Orin T239芯片，基于Ampere GPU架构+ARM Cortex-A78AE CPU核心。这是一款8核心CPU的SoC，同时在保持如今机型外观以及相同掌机底座的前提下，配备更大的内存，支持 4K 输出。

不过目前的Switch除了机能跟不上，其实在游戏方面还是可以满足用户的游玩需求。对于重度用户来说，不会在Switch上体验3A级别大作，而对于轻度以及家庭用户来说，更加合家欢式的游戏在Switch上可以完美运行。

但促使Switch升级最大的原因还是随着次世代的到来，所有主机都开始不约而同支持4K，而主机模式下仍然只有1080P分辨率的Switch自然遭到吐槽。这也是玩家最希望Switch能够升级的地方，随着越来越多次世代大作对于机能的需求，任天堂或许真的要推出Switch Pro了。