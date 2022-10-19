iPad 10上架官网，迎来史上最大变化，却遭用户疯狂吐槽？

【天极网数码频道】昨天晚上，苹果官网开始进入维护状态，为即将上架的多款iPad做准备。而后，经过全新设计的iPad 10正式上架苹果商店，将于10月20日上午9点接受订购，并在10月26日正式发售。

这次的iPad 10堪称该系列变化最大的一代，苹果终于愿意舍去祖传的模具，换上酷似iPad Air的全新设计，并且同样采用了直角边设计。iPad 10配备了10.9英寸的Liquid Retina四边等宽全面屏，但遗憾的是，这一代依然采用了非全贴合设计。

iPad 10相较前代最直观的变化就是正面Home键正式退出了历史的舞台，取而代之的是像iPad Air一样的顶部与电源键合二为一的指纹识别。这一代在正面给用户的感觉是大了一圈，主要是因为iPad 9的屏幕只有10.2英寸，而采用全面屏的iPad 10则有着10.9英寸的大屏幕。

不过虽然屏幕变大了，但在屏幕素质方面，iPad 10可以说是毫无升级，依然保持了264ppi的分辨率以及最高500尼特的峰值亮度，同样支持原彩显示。基本上可以说就是iPad 9屏幕的全面屏版本，在观感方面仅有全面屏带来的“现代感”。

而在摄像头方面，iPad 10也做出了巨大的改变，采用了1200万像素的前置摄像头和同样为1200万像素的后置摄像头，新增4K视频拍摄和1080P/60FPS视频拍摄，同时支持最高1080P/240FPS的慢动作视频拍摄。iPad 10也是iPad有史以来第一个采用横向前置摄像头方向的iPad型号，iPad 10的前置摄像头现在位于该设备右边框的中间位置.

苹果表示，这是所有iPad产品的第一次，前置摄像头现在位于横向边缘。无论用户是在进行FaceTime通话还是为社交媒体录制视频，他们都会一直正对着摄像头的方向。横向超广角前置摄像头配有1200万像素传感器和122度视野，支持Center Stage，可自动平移和缩放，使视频中的用户在移动中也可以稳定地保持在摄像头的视野中。

在性能方面，iPad 10升级到了A14芯片，和iPhone 12系列为同一款芯片。在性能上有提升，但是不知道是否会支持iPadOS 16中台前调度这个新功能。不过好在这一代的iPad 10在蜂窝网络方面支持了5G，对于有移动需求的用户可谓是个好消息。

同时在接口方面iPad 10也迎来了巨大的变化，也许是为了给全新的外观让路，苹果在iPad 10上取消了3.5mm音频接口，这也意味着用户如果不使用特殊接口或是转接口将无法在iPad 10上使用有线耳机。

但好消息是，这次iPad 10终于终于终于放弃了Lightning接口，转而使用USB-C接口!被苹果沿用十年的Lightning接口总算在iPad系列中落下了帷幕，这也意味着iPad全线都用上了USB-C接口。当然其中也有一部分欧盟统一充电接口法案的影响，欧盟规定2024年后在欧洲销售的电子产品必须配备USB-C接口。

而这次iPad 10使用USB-C接口也意味着将支持更多的配件，同时苹果还为iPad 10推出了全新的妙控键盘保护套。不过令人意外的是，苹果表示iPad 10仅支持Apple Pencil(第1代) 的支持，但Apple Pencil仅支持Lightning接口充电。

为了解决这一问题，苹果顺便推出了一款USC-C转Lightning的转换器，官方售价67元。目前iPad 10 64GB Wi-Fi 版售价3599元，256GB Wi-Fi 版售价4799元;64GB Wi-Fi + 蜂窝版售价4799元，256GB Wi-Fi + 蜂窝版售价5999元。

从配置上来看，这一代的iPad 10确实改变颇大，虽然芯片上只是常规升级，但是外观的重新设计加上接口的变化都给了用户升级的充分理由，可是这款产品一上架却遭到了用户的疯狂吐槽。

首先是售价方面，要知道去年iPad 9的首发价为2499，而这一代的iPad 10则是直接一跃来到了3599。不可否认iPad 10确实是iPad系列中变化最大的一代，而且受到这两年疫情以及经济的影响，加上半导体行业的诸多问题，导致成本上架。但是iPad 10高达44%的涨价还是引来不小的争议，基础版本的大幅涨价必定会劝退不少用户。

其次是屏幕方面，不少用户表示，都2022年了，一款3599元起售的平板竟然还在使用非全贴合屏幕，就算是去库存也不是这么去的吧？这两年供应链情况不好涨价能理解一部分，但是苹果你涨价屏幕还用非全贴合屏，摆明了就是不尊重用户，凭借iPadOS生态垄断性的体验，在产品上愈发显得高傲。

最后是配件支持方面，iPad 10仅支持Apple Pencil(第1代)，并且为了仅支持第一代的Apple Pencil专门推出了一个USB-C转Lightning的接口，不加掩饰地将我就是要赚你钱的贪婪模样表现出来。都已经卖到3599了，增加对Apple Pencil第二代的支持真的很困难吗？起码在技术和成本上应该都没有太大问题吧？

回看以前的iPad系列，基础版的iPad承担起了苹果吸引用户的重任，在定价以及销售策略方面都是将其作为入门款iPad。即使配置在整个iPad系列中垫底，但凭借着足够优秀的生态以及iPadOS系统，仍然抢占了2000-3000元档位的市场。

但如今iPad 10的定价表明苹果已经放弃2000元档位这个市场，不知道是苹果认为自己用户量已经足够庞大，凭借自己的口碑无需再靠低价产品去吸引用户;还是苹果就摆烂了，认为即使是一款配置平庸的产品依然能卖高价，大割一波。

3599的iPad 10在规格上甚至落后于前两年发布的iPad Air4，相同的价格不仅能轻松拿下iPad Air4，甚至加价几百就能从第三方电商手中拿到iPad Air5。如此看来，iPad 10已然陷入了iPhone 14 Plus的困境，比上不足，比下也不足。