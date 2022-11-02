“FUJIFILM X-T5”富士无反数码相机发布

【天极网数码频道】富士胶片公司荣誉宣布，将于2022年11月推出无反相机“FUJIFILM X-T5”(X-T5)，这是X系列无反相机的最新力作，该系列相机依托富士胶片优秀的色彩再现技术，以其小巧轻便的机身而广受欢迎。

X-T5是XT系列第五代设备，采用了背照式4020万像素传感器“X-TransTM CMOS 5 HR”*2和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，其紧凑型机身比前代机型*1更小更轻，而且还具有更多稳定性能，包括最高可达7.0档*3的五轴机身防抖功能。这是一款适用于静态摄影的全新相机，可同时提供更高的性能和灵活性。

X-T5的性能得到普遍提升，包括更高的图像质量、ISO125标准感光度、高达1/180000秒的快门速度，以及像素位移多重拍摄带来的多变摄影风格。它还提供其他多种功能，包括光滑皮肤效果、能够检测动物和鸟类的拍摄对象检测自动对焦，以及基于AI的高精度自动白平衡，从而帮助用户获得高品质的摄影图像。

该款相机延续了X-T系列标志性的中央取景器风格和拨盘操作设计。新增了184万像素的三向翻折液晶显示屏，这使得它在俯拍或仰拍时拥有舒适性。该款相机性能和功能众多，但机身重量仅为557g *4，比前代机型更轻便、更紧凑。X-T5将是进行不同型摄影领域的理想伴侣，无论是街拍/纪实摄影，还是风景和人像摄影，都能顺利完成拍摄。该相机还提供了一些提升用户更多拍摄辅助功能，包括以6.2K/30P录制10bit 4:2:2视频、0.8倍取景器放大倍率、369万像素电子取景器和双SD卡插槽。

富士胶片的双旗舰机型“富士胶片X-H2S”(于7月发布)和“FUJIFILM X-H2”(于9月发布)兼顾了静态图片和视频的拍摄，而最新推出的X-T5对这两款机型进行了有益补充，不但针对静态图像进行了优化，还具有紧凑的轻盈机身、三向翻折液晶显示屏和拨盘操作等功能。这进一步拓宽了X系列第五代相机所涵盖的拍摄类型。富士胶片增强的产品阵容将继续满足摄影师和视频创作者的不同需求。

FUJIFILM X-T5

安装 XF 16-80mm时

*1 无反相机“FUJIFILM X-T4”

*2 X-TransTM是富士胶片公司的商标或注册商标。

*3 安装富士龙镜头XF35mmF1.4 R时

*4 包括电池和存储卡

1.主要产品特点

1.配备4000万级像素X-Trans™ CMOS 5 HR传感器和高速X-Processor 5图像处理引擎，可呈现X系列史上的优异画质和分辨率性能

(1) X-T5配有背照式4020万像素传感器“X-TransTM CMOS 5 HR”。改进的图像处理算法提供了出色的图像分辨率，并且不损害信噪比，实现了更高的图像质量。X-Trans™ CMOS 5 HR传感器改进了像素结构，可以更有效地吸收光线。ISO125在前代型号中作为扩展ISO级别提供，现为标配选项。用户可以更好地控制曝光时间，将快门速度设置可高达1/180000秒。这意味着大光圈镜头可以在多种条件下全开光圈使用。

(2) 这款相机具有像素位移多重拍摄功能，可将图像分辨率提高到原来的四倍，并可获得出色的色彩再现，非常适合商业摄影和文化资产的数字存档。该款相机利用IBIS机制以高精度移动图像传感器来执行自动拍摄，可通过一键单击快门拍摄20帧。富士专用软件“Pixel Shift Combiner”会对捕获的帧进行处理，生成包含约1.6亿像素的图像。

(3)“光滑皮肤效果”工具可自动平滑肤色，减少了人像摄影等所需的后处理工作量，让用户更快获得更理想的图片成品。

(4) X-T5具有基于深度学习技术的自动白平衡功能。AI技术提高了相机自动确定白平衡的能力，例如通过识别灯泡的暖色自动确定白平衡。

(5) X-T5配备了19种胶片模拟模式，包括高饱和度和色调柔和的“Nostalgic Neg.怀旧负片”。用户可以根据各种拍摄对象类型和场景来选择胶片模拟预设，就像选择摄影胶片一样。

(6) X-T5支持HEIF图像格式，此格式可提供10bit图像质量，而文件尺寸比标准JPEG最多可小30%。通过X系列相机直出，即可获得高质量的图像。

2.出色的硬件、设计和可操作性为用户的内容创作提供了强大的支持

(1) X-T5具有高达7.0档的5轴机身防抖功能。用户甚至可以在夜景摄影等低光条件下手持进行拍摄。IBIS结构还可以更好地调整相机的图像传感器，以使用像素位移多重拍摄功能。

(2) 基于深度学习技术的对象检测自动对焦能够利用AI技术检测动物、鸟类、汽车、摩托车、飞机和火车。该系统能够在保持对焦的同时自动跟踪拍摄对象，以便用户专注于拍摄时机和取景操作。

(3) X-TransTM CMOS 5 HR传感器具有比前代机型更多的相位检测像素，提高了在高速拍摄对象上进行AF-S对焦的能力，在风景摄影和人像摄影等一般需要使用AF-S的情况下提供了出色的自动对焦性能。改进的自动对焦预测算法在AF-C模式下也能提供稳定的对焦。

(4) X-T5在顶部面板上有三个拨盘，分别用于控制ISO、快门速度和曝光补偿。用户甚至可以在打开相机之前检查和更改相机设置，就像检查和更改大多数XF镜头的光圈一样。这可以轻松将用户的摄影意图反映到相机操作中。

(5) 相机新增了184万像素三向翻折液晶显示屏。它可以轻松实现俯拍和仰拍，让用户摆脱摄影环境的限制。

(6) 相机配备了高放大倍率369万像素电子取景器，放大倍率为0.8倍。与之前的机型相比，取景器改进了对视差和失真的抑制，这通常发生在使用取景器时眼睛位置发生偏移时，以获得杰出的可视性。

(7) 改进了IBIS结构和电子取景器等其他部件，机身小巧，重量仅为557g。优化了拨盘和按钮的操作性，在缩小了外形尺寸的同时提高了可用性。这些优化与相机的防尘防滴特性相结合后，用户可以安心地在不同严苛环境下使用X-T5。

3.视频功能得到扩展

(1) 能够以30P 4:2:2 10bit颜色内录6.2K视频。X-T5拥有4K HQ功能，它支持生成高质量视频所需的6.2K采样，可充分利用高分辨率传感器，以更高的图像分辨率呈现视频。

(2) X-T5还支持F-Log2，可捕获超过13档的动态范围。此动态范围比当前F-Log更广，为后期制作提供了更大的空间。

(3) 与ATOMOS HDMI设备搭配使用时，X-T5的RAW视频输出可以录制为12bit Apple ProRes RAW*5，分辨率达6.2K，帧速率高达29.97幅/秒。而与Blackmagic Design Video Assist 12G搭配使用时，该相机的RAW视频输出可录制为Blackmagic RAW，分辨率达6.2K，帧速率高达29.97幅/秒。

*5 Apple ProRes是Apple Inc.的商标，已在美国以及其他国家和地区注册。

2.可选配件

手柄“MHG-XT5”(适用于X-T5)当安装大光圈镜头时，该手柄可大大提高用户握持相机的能力。在更换电池或SD卡时，不需要卸下手柄。底座可用作Arca-Swiss快装系统板。

MHG-XT5 手柄



X-T5加装 MHG-XT5 手柄