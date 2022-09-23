一加智能手表最新渲染图曝光，血氧、心率监测一应俱全！

作者：骷

【天极网数码频道】今日，一加在印度官宣了此前一直备受关注的智能手表一加Nord Watch，但是在更多具体信息公布之前，就已经有爆料博主抢先曝光了这款设备的渲染图以及配置。

前几个月就有人爆料过相关信息，据悉Nord系列是一加在海外单独发行的一条产品线，之前Nord系列的可穿戴设备Nord Buds耳机将会是该系列的第一款产品，而Nord智能手表会在今年下半年跟OnePlus Nord 3一起推出。

一加Nord Watch 预计将有两种型号，有五种不同的形状：三种是圆形表盘，两种是长方形表盘。这些智能手表预计都将支持 GPS 定位，并且在印度售价约为 5000 印度卢比，约合人民币仅为425.5元。其中圆形表盘的一加 Nord Watch 智能手表分辨率为 240×240 和 390×390，矩形表盘的一加 Nord Watch 智能手表分辨率为 240×280 和 368×448。

一加公司早在 2021 年就发布了其第一款智能手表 OnePlus Watch。这款智能手表在当年晚些时候还推出了哈利波特版。几个月之后，另一款 OnePlus 智能手表 OnePlus Nord 手表的消息开始浮现在网上。它出现在 OnePlus 的官方网站上，暗示着即将推出。后来，该装备获得了 BIS 认证，并开始在印度进行内部测试。

最近又有人曝光了更详细的渲染图，从图片中可以看出，一加 Nord Watch 智能手表的矩形表盘颇有质感，并且侧面配有实体表冠。一加 Nord Watch 智能手表采用了硅胶表带，并且表带上拥有菱形纹路。功能方面，一加 Nord Watch 智能手表支持心率监测、步数统计、记录卡路线消耗等功能。

除此之外，该消息人士还公布了一加 Nord Watch 智能手表其他配置。一加 Nord Watch 智能手表支持 105 种运动模式，支持血氧监测、压力监测、女性健康记录等。续航方面，一加 Nord Watch 智能手表将提供 10 天的续航时长。

从此前的曝光图中可以看出，其中圆形表盘的一加 Nord Watch 智能手表分辨率为 240×240 和 390×390，矩形表盘的一加 Nord Watch 智能手表分辨率为 240×280 和 368×448。圆形表盘的 一加Nord 手表在右侧有两个按钮，该款智能手表屏幕上拥有高出屏幕的保护材质，并且表盘上拥有时钟刻线，预计为一加 Nord Watch“坚固版”。

另一款圆形表盘的一加Nord 手表的设计与上述手表相似，表同样在机身右侧拥有两个按钮。但这款手表上取消了按钮上的红线设计和表盘刻度。这两张渲染图看起来并不像一款手表，更像两款手表。第三款智能手表看起来更像一加去年推出的首款智能手表 OnePlus Watch，但该手表机身右侧并非两个按钮，而是采用了单按钮设计。

虽然这款手表面向印度市场，但可以看出是一加在智能穿戴领域的又一次尝试，可能等待时机成熟后就会在国内推出升级款的智能设备，与自有手机形成生态联动。