富士龙镜头XF30mmF2.8 R LM WR Macro闪亮登场

【天极网数码频道】富士胶片公司荣誉宣布，将于今年11月推出“富士龙镜头XF30mmF2.8 R LM WR Macro”(XF30mmF2.8 R LM WR Macro)。这将是X系列无反相机XF可换镜头产品线的又一力作，依托富士胶片优秀的色彩再现技术，小巧轻便，画质优越。

XF30mmF2.8 R LM WR Macro是一款标准定焦镜头，焦距为30mm(35mm画幅46mm等效焦距)。与传统标准镜头相比，该镜头的最近工作距离大幅缩短，特写性能显著提升，可实现1:1放大倍率的微距摄影。该镜头为高度通用的标准镜头，但在拍摄距离方面伸缩性很大。能够实现真正的动态1:1微距摄影意味着用户可以在有限的空间内近距离拍摄桌上物品及其他各种拍摄对象，并拍出效果自然的肖像和街拍。镜头采用紧凑设计，让X系列的便携性得到充分验证，提供无拘无束的摄影体验。

XF30mmF2.8 R LM WR Macro是一款标准定焦镜头，由9组11片组成，包括3片非球面镜片和2片ED镜片。该镜头虽外形小巧，但仍可以在最短10cm (*1)的拍摄距离下进行1:1放大倍率的微距摄影。该镜头还使用内对焦系统，对焦镜片组由线性马达驱动，以提供快速和高精度的自动对焦。即使是需要大范围移动对焦镜片的特写镜头，对焦操作也很安静和流畅。此外，得益于紧凑轻巧的X卡口系统，其紧凑的机身仅重195克，可实现出色的多功能性和便携性，为标准镜头应对不同拍摄场景提供必要条件。

(*1)这指的是从传感器表面到拍摄对象的距离。前镜头镜片到拍摄对象的距离为1.2cm。

(1)实现微距摄影，扩大标准镜头的应用范围

・ 该镜头由9组11片组成，其中包括3片非球面镜片和2片ED镜片，可控制各种形式的像差，包括色差、球面像差和畸变，以提供出色的图像分辨性能。标准的30mm焦距(35mm画幅46mm等效焦距)接近人眼的视野，是自然呈现人像和街拍的理想选择。

・ 10cm的最小工作距离和1:1的最大放大倍率(相当于35mm画幅的1.5倍)意味着用户摆脱了拍摄对象的距离限制。用户可以尽享比传统标准镜头更自由、更多样化的摄影表达方式，如近距离街拍，以及在有限空间内拍摄桌上物品。

(2)采用线性马达和小巧轻便的设计，可实现快速准确的自动对焦

・ 该镜头采用内对焦系统，紧凑轻巧的对焦镜头组由线性马达驱动，可在最快0.02秒(*2)内实现准确对焦。内对焦系统通常包含大量镜片，会增加镜头的长度。但该镜头优化了非球面镜片的位置和形状，尺寸仅为69.5mm，非常轻巧。该系统帮助标准镜头在各种情况下捕捉到重要的拍摄瞬间。即使在景深非常浅的微距摄影中，线性马达的出色分辨率也能实现对焦精度。

・ 该镜头还进一步优化了光学设计和制造工艺，减少了镜头结构中使用的镜筒部件，成功打造出紧凑的外形。操作过程中与用户接触的镜头部件采用了金属材质，平添一份优雅，而其它组件在采用时同样经过了慎重考虑，以减轻重量。最终成就了这款小巧轻便的镜头，其重量仅为195g，长69.5mm，滤镜口径43mm。该镜头尽可能地减少了用户的负重，可以作为标准随身镜头安装到相机上，让用户的摄影体验更加舒适。

*2 安装在无反相机“FUJIFILM X-T4”上并启用相位检测自动对焦和高性能模式时，使用符合CIPA指南的内部测量方法。

(3)可在低温下工作的防尘防滴机身结构，具有先进的实用性

・ 该镜筒在九个位置进行了密封，可以防尘防滴，并在-10℃的低温天气下作业。用户可以安心地将该镜头作为标准镜头安装在相机上，即使在飘雨或多尘的露天环境中，用户也可以持续进行拍摄。