AI智能芯片，更好拍，拍更好！索尼双影像画质旗舰Alpha 7R V发布

【天极网数码频道】2022年10月26日，索尼(中国)有限公司正式发布了新一代全画幅微单™双影像画质旗舰Alpha 7R V(型号名：ILCE-7RM5)。Alpha 7R V首次搭载了索尼新开发的AI智能芯片，配合高分辨率影像传感器和索尼最新的BIONZ XR™影像处理器，在拍摄照片和视频时能够更为精准地对主体进行识别与捕捉，让影像更好拍，拍更好!Alpha 7R V可拍摄约6100万像素静态照片和8K1视频，集高效的8级2 5轴防抖、创意外观、升级的像素转换多重拍摄、新的4轴多角度翻转屏、专业的操控性和流畅的工作流程于一身，是追求高分辨率影像用户的专业之选。

双影像画质旗舰Alpha 7R V

AI智能芯片

基于AI智能芯片的先进自动对焦系统

Alpha 7R V采用基于深度学习的AI智能芯片，具备先进的主体识别功能，带来突破性的新一代对焦性能。该芯片可智能预测和处理人的身体姿态信息，提高相机对主体识别的精确度3，并以优异的高分辨率影像捕捉和记录。同时，AI智能识别的主体类别也得到了进一步扩展，包括车辆和昆虫4等多达7种主体对象可以被精确地识别捕捉。

除了先进的AI智能芯片，Alpha 7R V还增加了索尼Alpha系列其他相机中许多深受用户喜爱的性能，包括：

l 高精度的实时追踪5

l 更为宽广、快速和精准的高密度自动对焦系统

l 支持AE/AF追踪的10张/秒6高速连拍

l 无快门震动的7张/秒7静音拍摄8

l 可高速连续拍摄583张压缩RAW格式照片9

Alpha 7R V还具备支持高分辨率的对焦功能，包括全时DMF(直接手动对焦)10和对焦包围11模式，对焦包围模式备受专业摄影师的喜爱，可通过拍摄多张焦点位置不同的照片合成更为清晰的影像。

AI智能识别类型(人/鸟类/动物/昆虫/汽车/火车/飞机)

优异的静态影像高画质表现

Alpha 7R V采用约6100万像素全画幅背照式Exmor R™ CMOS影像传感器，搭配新的BIONZ XR™影像处理器可激发传感器的分辨率潜力，在低感光度下可呈现更优异的分辨率表现。拍摄照片和视频时的感光度均可设置为ISO 100-ISO 3200012，并且支持15级13照片拍摄动态范围。

Alpha 7R V对图像稳定系统进行了进一步升级，采用高精度防抖组件和先进的陀螺仪传感器，以及针对照片与视频拍摄优化的图像稳定算法，不仅可实现拍摄照片时的8级2 5轴防抖效果，新的稳定算法可提供精确到单个像素级别的检测和控制，通过约6100万像素的高分辨率影像传感器呈现丰富的主体细节。Alpha 7R V也升级了像素转换多重拍摄功能，利用精准的机内图像稳定系统，拍摄多张像素位移的照片，合成具备高分辨率的影像。使用新版本的Imaging Edge Desktop™ Ver.3.5桌面应用程序，可以自动检测和矫正小的像素级位移，如细小的主体位置或树上的树叶移动，从而实现更佳的合成效果14。用户可以采用总像素约为9.632亿的16张照片合成约2.408亿像素(19,008 x 12,672像素)15的高分辨影像。

Alpha 7R V还支持外接闪光灯实现精确曝光和更多功能设定，让用户的创作空间更加自由。此外，在复杂的照明条件下进行照片和视频拍摄时，Alpha 7R V也可以有效抑制来自人工照明光源16的闪烁。

为专业照片拍摄提供更多功能：

l 增加无损压缩RAW格式，RAW格式的影像尺寸和质量可选

l 693个相位检测对焦点，覆盖更广的对焦范围

l 增加创意外观功能，支持照片和视频拍摄

l 兼具高质量和高压缩率的HEIF格式

l 约944万点Quad XGA电子取景器，提供明亮清晰的观看体验

ILCE-7RM5+SEL100400GM F11 1/80S ISO 100 -2.0 EV

ILCE-7RM5+SEL2470GM2 F2.8 1/500S ISO 125

ILCE-7RM5+SEL600F40GM+SEL20TC F8 1/2000S ISO 5000 +1.3 EV

电影感视频拍摄功能新升级

除了出色的照片拍摄性能外，Alpha 7R V还提供了先进的视频拍摄性能。相机可进行8K1 24/25p、4K 60p1和6.2K超采样无像素合并17的4K视频拍摄。此外，Alpha 7R V内置多种图片配置文件，S-Log3/S-Gamut3.Cine使其可呈现约14+级动态范围，而S-Cinetone™则可以直出更具电影感的画面，此外创意外观功能的加入也可让视频的创意表达更加自由。Alpha 7R V支持高效的MPEG-H HEVC/H.265编解码器，All-I、XAVC S/S-I录制和10-bit 4:2:2格式记录，可呈现高画质视频，使后期编辑更自由。Alpha 7R V搭载AI智能芯片，可以在大范围内实现高精度的主体识别和高性能平滑稳定的跟踪拍摄。相机还提供Alpha系列已经具备的多种视频拍摄性能，包括分辨率和帧率的自由设定，呼吸补偿，焦点图和AF对焦辅助等功能，并且支持读取元数据进行后期处理。Alpha 7R V机身内置的视频防抖增强模式18可实现稳定的手持拍摄，并且可与支持OSS光学防抖的特定镜头19协同工作，以实现更加稳定的取景和流畅的视频拍摄效果。此外，Alpha 7R V也可通过HDMI Type-A 接口连接外录设备20进行4K 16-bit RAW外部录制。

ILCE-7RM5 8K视频截图

专业的操控性和可靠性

Alpha 7R V采用紧凑轻量化的设计，同时具备出色的可靠性，可满足照片和视频拍摄的专业需求。Alpha 7R V采用了新的4轴多角度翻转屏21，结合了传统翻折屏的实用性和侧翻屏的灵活性，以及约944万点的电子取景器。新的菜单系统，支持菜单和对焦触摸操作以及丰富的自定义功能。Alpha 7R V同时具备两个CFexpress Type A/SDXC卡槽，配合新上市的CEA-G320T和CEA-G640T存储卡让拍摄流程更加流畅高效，最多可连续拍摄约583张压缩RAW，或1000+张JPEG22/ HEIF照片。

除了压缩和未压缩RAW格式，Alpha 7R V还新增高压缩率的无损压缩RAW格式，另外增加“大”、“中”和“小”三种影像质量可选，从而可以为婚礼和现场摄影师提供更便利的影像记录选择。当选择全画幅影像质量“中“ [M:26M]时，可以在拍摄同一场景时在全画幅[M:26M] 23和APS-C[M:26M]之间灵活切换，用户可以使用APS-C模式更改视角，而影像质量保持不变。

Alpha 7R V还可以让用户通过增强的连接性优化专业的工作流程，提高工作效率。用户可通过Wi-Fi(802.11ac)2x2 MIMO24或高速USB 10Gbps(USB 3.2)Type-C®接口进行数据传输。除了支持高效的远程拍摄以及照片和视频文件传输外，通过USB线缆(支持UVC和UAC)连接到电脑或智能手机时，Alpha 7R V可变身为高品质直播摄像头，提供4K(QFHD)高画质视频和音频传输。

根据专业摄影师的反馈，Alpha 7R V还改进了散热以延长视频录制时间25，8K 25p可连续录制约30分钟25，同时升级了防尘防潮性能26，耐用的镁合金机身框架以及其他优化，在复杂的拍摄环境中也具备出色的可靠性。

高达8级2 5轴防抖与防抖增强模式

4轴多角度翻转屏

环保索尼在行动

索尼践行对能源和资源的高效利用，从产品的开发到供应链、生产和包装，在产品生命周期的每个阶段都采取了相应措施来减少对环境的影响。Alpha 7R V部分机身采用可再生塑料SORPLAS™ 27材质，相机也在使用了可再生能源的工厂中进行制造。

此外，索尼致力于使用无塑料的包装材料28，并且为产品提供足够的保护，防止冲击和外力挤压。产品包装29还使用了植物纤维无纺布。更多可再生材质的应用让环境更加美好，索尼在以实际行动赋能可持续发展的未来。

价格和上市时间

索尼新一代全画幅微单™双影像画质旗舰Alpha 7R V将于2022年11月下旬上市销售，单机建议零售价25,999元人民币;敬请点击了解产品详情ILCE-7RM5。更多实时动态，敬请关注索尼中国微信公众号(微信号：sonycn_001)，索尼影像圈官方微博(//weibo.com/diclubsony)和索尼影像圈官方微信公众号(微信号：sonycn_002)，或垂询以下门店。

索尼直营店门店名称

门店地址

索尼直营店上海淮海路店

上海市淮海中路901-909号1-3楼

索尼直营店北京东方广场店

北京市东长安街1号东方新天地商场首层 AA06C&AA08号店铺

索尼直营店广州正佳店

广州市天河区天河路228号广州正佳商业广场3楼3B035-40/059号商铺

索尼直营店成都来福士店

成都市人民南路四段3号来福士广场L1层1055-1059号

索尼直营店深圳深业上城店

深圳市福田区华富街道皇岗路5001号深业上城(南区)一期2层S224号商铺

索尼直营店南京水游城店

南京市秦淮区建康路1号南京水游城F1-W08店铺

索尼直营店杭州湖滨88店

杭州市上城区平海路124号

索尼影像交流中心门店名称

门店地址

索尼影像交流中心北京五棵松店

北京市海淀区五棵松路40号摄影器材城B1号

索尼影像交流中心上海星光店

上海黄浦区鲁班路300号A区2楼221&227号商铺

索尼影像交流中心成都数码广场店

成都市人民南路四段1号新尚数码广场1F-D2D3号

索尼影像交流中心广州盛贤店

广州市越秀区大沙头路二马路24号盛贤摄影器材城B1-02铺

索尼影像交流中心长沙科佳店

长沙市芙蓉区解放东路46号湖南摄影城一楼122号

备注：

1 录制XAVC HS 8K视频时，S&Q模式不可用。 [APS-C/S35模式] 被固定为 [关]。视角约为1.2倍。录制4K 60p视频时，[APS-C/S35模式] 被固定为 [关]。视角约为1.2倍。

2 CIPA标准，仅针对摇摆抖动进行补偿，FE 50mm F1.2 GM镜头，且长时间曝光降噪关闭。

3 相机可能无法在所有条件下准确识别所有的指定对象。在某些情况下，可能会错误识别指定类型以外的主体类型。

4 相机可能无法在所有条件下准确识别所有指定对象。可设置的主体有：人、动物/鸟类、动物、鸟类、昆虫、汽车/火车和飞机。在某些情况下，可能会错误地识别指定类型以外的主体类型。

5 菜单选项为[跟踪]。

6 使用实时取景拍摄时，AF/AE追踪最高为8张/秒。根据拍摄条件的不同，连续拍摄速度可能会有所不同。

7 “ Hi +”连拍模式高为7张/秒。根据拍摄条件的不同，连续拍摄速度可能会有所不同。

8 当拍摄快速移动的物体或快速移动相机时，可能会产生画面失真。

9 使用索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡。“ Hi +”连拍模式。根据拍摄条件的不同，实际连续拍摄照片数量可能会有所不同。

10 不支持E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS和E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE镜头，以及A卡口镜头。在 AF-C或AF-A模式下连续拍摄(不包括 Lo)，或在 AF-C 模式下使用FE 70-200mm F2.8 GM OSS镜头时，全时DMF不可用。

11 不支持A卡口镜头。

12 静态照片可扩展到ISO 50-80和ISO 40000-102400。

13 静态照片，索尼内部测试。

14 截至2022年10月的产品公告。适用机型：Alpha 1和Alpha 7R V。

15 可拍摄4张照片，合成后的影像大小约为6020万 (9,504×6,336) 像素;拍摄16张照片，合成后的影像大小约2.408亿(19,008 x 12,672)像素。

16 仅检测100 Hz和120 Hz闪烁。连拍速度可能会降低。相位检测自动对焦覆盖范围减少。防闪烁拍摄在静音拍摄、BULB曝光或视频录制期间不可用。

17 Super 35mm模式以30p或24/25p拍摄时。

18 在增强防抖模式下，拍摄视角会稍微变窄。拍摄XAVC HS 8K或使用120 (100) fps帧率时，增强防抖模式不可用。

19兼容镜头信息请参见索尼的支持网页：https://www.sony.net/dics/7rm5-s/，某些镜头可能需要固件更新。补偿效果可能因使用的镜头而异。

20 支持的设备如下：截至2022年10月，计划支持ATOMOS NINJA V和NINJA V+ HDR监控录像机。欲了解更多详情，请联系ATOMOS。

21 当线缆连接到相机的连接器时，显示屏的移动可能会受到限制。

22 精细模式。

23 可用的文件格式：无损压缩RAW JPEG/HEIF。

24 Wi-Fi 通信支持2.4 GHz和5 GHz频段。在某些国家和地区，可能会限制5 GHz通信。

25 将[自动关机温度]设置为[高]，8K模式设置为：8K 24p[25p] 10-bit 4:2:0 索尼内部测试

26 不保证100%防尘防潮。

27 视生产时间而定，某些部件可能不使用SORPLAS™材质。

28 不包括用于涂料和粘合剂的材料。

29 不包括用于涂料和粘合剂的材料。在某些生产期间，可能无法提供植物纤维无纺布。