信号强劲无死角，华为全屋Wi-Fi路由新品开售，完美应付任何家庭场景！

作者：知寒

【天极网数码频道】伴随着万物互联时代的到来，全屋智能化迅速走进了千家万户当中。电视、空调、冰箱、洗衣机、灯光照明、以及窗帘等越来越多的设备开始依赖于联网属性，再加上WiFi6网络技术的普及，这些都对家中路由器的信号覆盖广度、设备负载数量、和日常表现稳定性等方面提出了更严苛的要求。

前不久，在华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，华为推出了行业内首个全屋Wi-Fi多解决方案。5月13日华为路由Q6网线版、华为路由AX6两款新品正式开售。

华为路由Q6网线版专为大户型而设计，安装简单且布局美观，能够帮助用户轻松完成全屋Wi-Fi 6+3000Mbps网络覆盖;而华为路由AX6则号称是“华为迄今为止性能最强劲的单路由”。大家可根据家庭布网环境和使用需求自由选择不同产品方案，从而实现最佳全屋Wi-Fi组网体验。

华为路由Q6网线版：大户型首选

众所周知，Wi-Fi网络信号强度是由近及远一直持续衰减的，而家庭中的每一道墙都会严重阻碍信号的传递，所以在很多大户型或者复杂户型中，单靠传统单个路由器方式就想实现全屋Wi-Fi覆盖，往往难度极大，效果也不甚理想。

华为路由Q6网线版专为大户型而生，采用子母路由器的设计，它包含多个子路由器，采用全千兆网口，内置4颗高性能外置信号放大器，无论是在怎样复杂户型中，我们都可以将母路由放置在光纤入户箱，再把其他子路由分布安装在各个房间内，以此形成绝佳的全屋Wi-Fi网络布局，从此再也不用担心全屋无线网络覆盖问题。

更重要的是，华为路由Q6网线版套装均搭载华为Wi-Fi 6+技术。作为Wi-Fi 6标准的TOP 2主要贡献者，华为又进一步自主研发出支持160Hz超大频宽和动态窄频宽两大重大新特性的Wi-Fi 6+技术，能够实现高达2400Mbps翻倍峰值网络速率，同时享受到“多穿一堵墙”的更强网络信号强度。

像我们在日常打手游、视频通话、或者看直播时会经常在家中移动，很容易出现Wi-Fi信号时强时弱，造成网络卡顿不流畅等现象。而得益于华为鸿蒙Mesh+特性的加持，它将全屋路由组成一个更加统一协同的整体，其内置超级无缝漫游技术，可以让用户享受到超低时延，和顺畅无感切换的网络体验。另外，智能信号规划技术也能够有效减少多路由相互间的干扰，实现稳定性能表现。

华为路由AX6：迄今为止性能最强路由器

路由器所支持的最高网络速率直接决定了它的性能上限，也是影响大家上网体验的最核心因素。我之前所接触到的其他路由器产品最高可达3600Mbps，使用起来已经令人感到满意，但没想到此次华为路由AX6的双频并发速率直接翻了一倍，高达7141Mbps，其中5GHz高达5765Mbps，2.4GHz高达1376Mbps，是目前市面上双频速率最高的路由器。

不仅如此，华为路由AX6在2.4GHz和5GHz双频段下同时支持4X4 MIMO，相比过去的2X2 MIMO多了两条发送和接收的通道，再搭配上160MHz超大频宽，这就好比“公交车道”，传统路由器只有来回一条道路，仅具备双车道，而现在华为AX6路由器多了一条道路，也变成了四车道，不仅能够同时经过的车辆数量更多，并且通道更宽不堵车，网络传输速度也翻倍提升。

同时，华为路由AX6还是业界首款支持2.4GHz和5GHz的4K-QAM调制技术，让全频段网络速度提升25%，更是首个支持4*4@4K-QAm@160MHz同时运行的路由器，既保证了网络通道的宽敞无比，又大幅提高了传输效率，让用户真正实现高速上网。

我们在玩游戏、看直播、视频通话时，经常会遇到“网络信号不佳”等情况，这一方面是因为路由器信号覆盖范围不够，导致信号衰减，另一方面则是无线网络信号容易受到干扰，出现了偶尔强弱波动。华为路由AX6一共搭载了8颗高性能信号放大器，数量超过其他旗舰级路由器，相比上一代产品信号覆盖范围提升了60%，中远距离网上速率提升了83%，同时内置华为AI抗干扰技术，能够主动识别并提前躲避干扰信号，保证更强更稳定的全屋Wi-Fi网络信号表现。

最后，不论是华为路由Q6网线版还是华为路由AX6，它们均搭载华为鸿蒙OS系统。在智能化方面，拥有超级路由中心、一碰连网、可视化智能诊断等功能;在隐私安全方面，它们支持防暴力破解、防蹭网、防偷窥、一键保护及保护时段等;针对儿童上网等场景，家中可以精准控制儿童上网时长，对支付软件、游戏、视频、社交等各类App软件进行联网限制，同时还能查看儿童上网行为报告，及时了解孩子上网习惯。

同样，面对越来越火爆的手游娱乐需求，华为路由AX6搭载Game Turbo 2.0技术，通过专门设立一个低时延专属通道，对140多款热门手游进行网络加速。华为路由Q6网线版的分布式智能加速支持游戏加速和网课加速，无论你在家中哪个位置，都能享受到高速畅快、不卡顿的网络体验。

全屋Wi-Fi网络覆盖说起来容易，但做起来很难，因为每个人的家庭用网环境都各有差异，必须根据实际情况来出发。华为此次推出行业内首个全屋Wi-Fi多解决方案，并依靠众多性能强劲的前沿先进产品，可以让用户主动选择更贴合自身使用场景的最佳方案。

如果你是楼层、别墅或者其他复杂大户型，那么华为路由Q6网线版明显更为合适，而若是你只想要一个性能强悍的单路由器，那么华为路由AX6无疑是目前最强之选。

目前，华为路由Q6网线版、华为路由AX6已经开售，两款产品售价分别为1699元和599元，5月13日，上#京东小魔方#，搜索“华为路由器”，限时优惠，6期免息，等你来挑选。