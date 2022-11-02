佳能推出新标准全画幅专微相机EOS R6 Mark II和新闪光灯EL-5

2022年11月2日，佳能(中国)有限公司正式发布一款新标准全画幅专微相机EOS R6 Mark II和一款闪光灯新品EL-5。EOS R6 Mark II是佳能在2020年发布的全画幅专微相机EOS R6的后继机型，EOS R6 Mark II在EOS R6的基础上对连拍、对焦、被摄体检测、视频功能以及拍摄乐趣方面都进行了大幅升级，使其成为了一款综合实力强大，并可广泛适用于专业用户、资深发烧友、视频创作者、视频博主、进阶用户的新标准全画幅专微相机。

全画幅专微相机EOS R6 Mark II (机身不含镜头)与闪光灯EL-5

最高约40张/秒高速连拍，不错过精彩瞬间

与EOS R6相比，EOS R6 Mark II的连拍性能大幅提升，在电子快门下最高连拍速度可达到约40张/秒，是EOS R6的2倍。高速电子快门可在野生动物、剧场、音乐会、高尔夫球赛等不适合出现快门音的场景中进行高速连拍。使用机械快门或电子前帘快门时，最高连拍速度可达到约12张/秒。

除了具有电子快门高速连拍性能外，佳能还首次在EOS全画幅相机中搭载RAW连拍模式，支持最高约30张/秒RAW图像高速连拍。并且，可从捕捉到的一组RAW图像中选择单张图像进行提取并单独保存，也可将其转换成JPEG图像或HEIF图像进行保存。同时，EOS R6 Mark II也是EOS全画幅相机中首次搭载预拍摄功能的机型，该功能可记录按下快门按钮前约0.5秒的图像。不仅可以捕捉像鸟类起飞这种稍纵即逝的瞬间，也可以在拍摄人物及扫街过程中，拍摄到以往难以捕捉的瞬间场景，如瞬间的表情或动作的变化等。

进一步强化的自动对焦性能，对焦更优秀

EOS R6采用基于深度学习技术的动物检测算法，可以检测识别猫/狗/鸟类动物的眼睛、面部和身体。EOS R6 Mark II则进一步扩展了动物检测算法，扩大了可检测动物的范围。动物检测类型中新增加了“马匹” ，可精确检测马匹的身体、面部、眼睛并且进行追踪。即使有骑手骑在马上，也能对马匹进行对焦。如果不希望对焦腿部等位置，而是希望从正面拍摄有纵向深度的被摄体时，通过检测被摄体的面部或眼睛，仍然能够有效对焦。

“动物优先”中新增了“马匹” ，此功能可精确对焦马匹的全身、面部、眼睛

EOS R6可以检测包括方程式赛车、GT赛车、拉力赛车、公路摩托车、越野摩托车在内的运动类汽车与摩托车。检测此类赛车时，可检测对焦方程式赛车手的头盔或带车顶的赛车。EOS R6 Mark II在此基础上新增可检测“火车”和“飞机”两种交通工具。检测“火车”时，可检测对焦高速列车的驾驶室。除高速列车外，还可以检测火车的整体车身;检测“飞机”时则可检测对焦驾驶舱，或者检测对焦飞机机体，可有效避免焦点偏离到背景天空的情况。

除了扩大可检测识别范围外，EOS R6 Mark II还拥有强悍的对焦性能，其对焦范围最大覆盖100%(水平)×100%(垂直)的感应器面积，支持多达1053个对焦区域，最低对焦亮度达到了EV-6.5，具有强大的暗环境自动对焦能力，在光线不足的环境中或在昏暗的室内等肉眼难以识别的环境下可进行精准的自动对焦。在使用远摄变焦或超远摄定焦等镜头时，即便使用增倍镜时最大光圈降至f/22，依然可以进行高精度自动对焦。

多项技术提升画质

EOS R6 Mark II使用了一枚佳能新开发的约2420万有效像素的全画幅CMOS图像感应器，与采用了新图像算法的高性能DIGIC X数字影像处理器配合工作，不仅能满足最高约40张/秒的全像素照片高速连拍，其画面分辨力媲美具有约3040万有效像素的EOS 5D Mark IV。虽然像素相比EOS R6有提升，但是感光度性能并没有下降，EOS R6 Mark II在拍摄照片时常用感光度保持在最高ISO 102400，短片拍摄时感光度也依然可保持在ISO 25600。

为了避免使用大光圈或小光圈时引起的像差或衍射，以前不得不牺牲景深和画面表现力。而数码镜头优化技术会基于每支镜头的设计值进行大范围的像差校正，从而有效校正像差和衍射。不仅提高了画面分辨力，也提高了画面质感和表现力。

EOS R6只支持传统的HDR PQ和HDR[动态范围优先]模式。但是由于拍摄原理的限制，无法拍摄移动被摄体的HDR照片。而EOS R6 Mark II新增了HDR[移动被摄体优先]模式，方便用户在多种场景下轻松尝试HDR拍摄。在这种新模式下，即使在拍摄因光线照射而有反光的汽车车身或飞机机身这种高动态范围、亮度差异大的场景时，也可仅用1张照片清楚拍摄到移动的被摄体。

强大的短片拍摄性能，满足专业和资深爱好者需求

EOS R6 Mark II丰富的短片功能与便捷的操作方式，不仅可以满足专业人士，也能满足热爱视频的创作者的需求。EOS R6 Mark II拍摄短片时可使用全画幅图像传感器成像，在记录4K短片时，EOS R6 Mark II支持记录6K超采样全画幅无裁切4K 59.94p短片，可充分利用全画幅的广视角和虚化效果，拓展了影像表现范围。除4K之外，记录全高清时也能获得具有高画质、宽广视角和虚化效果的全画幅影像。EOS R6 Mark II的6K超采样处理与EOS R3一样，采用了源于CINEMA EOS系统的高质量解拜耳算法，分别生成RGB三种颜色的6K数据。以6K分辨率生成每1帧图像，并被记录为高画质4K分辨率影像。因此从低感光度到高感光度，分辨率与色彩还原度都很优异。

6K超采样处理4K UHD 短片

除可记录6K超采样全画幅无裁切4K 59.94p短片外，EOS R6 Mark II还支持全高清179.82p高帧频短片。拍摄全高清高帧频短片时也可获得全画幅的宽广视角，与4K素材有着相同的透视感和虚化效果，即使结合两种素材制作影像也没有不协调之感。

EOS R6 Mark II内置广泛应用于CINEMA EOS系统的Canon Log 3伽马，可保留画面高光部分的更多细节。此外，还支持Cinema Gamut，因此能与佳能CINEMA EOS电影机搭配使用。EOS R6 Mark II支持通过HDMI输出10bit 6K 59.94p RAW或12bit 3.7K(裁切) 59.94p RAW文件到外部记录设备上。除此之外，还支持无需后期处理即可使用的，可以记录高动态范围影像的HDR PQ模式和适用性广泛的8bit 4:2:0 MP4格式。

为了满足长时间拍摄需要，EOS R6 Mark II在设计时就通过采取措施有效抑制机内温度升高，支持长时间记录，并且取消了单次记录最长30分钟的时长限制。此外，EOS R6 Mark II还集成了包括伪色彩、斑马纹显示、长宽比标记、呼吸效应校正等多种专业短片辅助功能。

多种防抖方式，最高支持8级协同防抖，手持拍摄更轻松

EOS R6 Mark II支持机身5轴防抖，搭配绝大多数RF、EF镜头时都可以获得抖动补偿效果。当与具备光学防抖功能、支持协同的RF镜头搭配使用时，机身防抖和镜头防抖可以协同工作，从而发挥更明显的防抖效果，最大可实现8级抖动补偿效果。即使在没有三脚架或在昏暗环境中也可进行手持拍摄，也有更多机会展现以往无法拍到的效果。

使用不具备防抖功能的镜头拍摄视频时，机身5轴防抖可与短片数码防抖协同工作，抑制画面抖动，实现稳定的拍摄;若使用具备光学防抖的RF镜头时，则可通过机身防抖、镜头防抖、短片数码防抖三种方式协同控制，可更加有效地补偿抖动，因此可应对晃动较大的拍摄，如边走边拍。

丰富的拓展功能，轻松玩转摄影乐趣

EOS R6 Mark II配备了丰富的拓展功能，如对焦包围拍摄、机内景深合成、全景拍摄、创意滤镜等，当使用对焦包围拍摄和机内景深合成时，相机在拍摄一系列焦点偏移的照片后即可在机内自动进行合成处理，方便及时查看图像合成效果。对于景深容易变浅的微距拍摄和会因光圈过小而导致画质下降的风光、静物等场景十分有效。全景拍摄功能可拍摄的范围是广角镜头无法企及的，在全景拍摄模式拍摄多张照片后无需后期软件即可在机内生成高画质的横向或者竖向全景图像。

创意滤镜和混合式自动功能也是首次出现在EOS全画幅相机中，照片和视频拍摄都可以应用创意滤镜，视频的创意滤镜包含梦幻、老电影、回忆、黑白分明、微缩景观5种效果，入门新手用户可以轻松拍摄出富有情感的影像。混合式自动功能则可在拍摄照片的同时以短片形式自动记录开始拍摄前2～4秒的场景，并将一天的内容整理汇总，自动生成摘要短片(支持全高清29.97p以下的记录)。

此外，EOS R6 Mark II还支持UVC/UAC传输协议，仅通过USB线连接相机和电脑，就可以利用全画幅视角为远程会议以及流媒体直播提供高画质影像和音频。

扩展性、连接性及续航力

与EOS R6相比，EOS R6 Mark II进一步强化了通讯性能。支持相机与智能手机通过USB线缆进行连接，可以稳定地传输图像文件，不擅长无线连接的用户也能轻松地从智能手机中读取图像。Wi-Fi连接则新增支持5GHz频段，与以往的2.4GHz频段相比，能更好地避免外界干扰，以便将图像高速传输到智能手机中。

在续航方面，得益于新电源管理系统，使EOS R6 Mark II的电池续航大幅提升，常温下使用LCD屏幕取景时，在省电模式下可拍摄约760张照片，在流畅模式下可拍摄约580张，同时，EOS R6 Mark II也可以使用电池盒兼手柄BG-R10，这个电池盒兼手柄内可容纳2块LP-E6NH高容量锂电池，长时间野外拍摄或短片拍摄时，可以放心的使用。此外，EOS R6 Mark II还支持通过USB电源适配器 PD-E1进行充电或供电，在需要长时间连续拍摄的情况下，不必担心电池续航力，可专心拍摄。

EOS R6 Mark II配备了新多功能靴，可搭配同为多功能靴接口的XLR适配器、指向性立体声麦克风DM-E1D、智能手机适配器AD-P1以及EL-5闪光灯等。

精确的闪光控制系统创造更广阔影像创作空间

EL-5闪光灯

EL-5是一支使用新多功能靴接口的闪光灯，可以与EOS R6 Mark II连接使用。这支闪光灯使用了与佳能闪光灯SPEEDLITE EL-1相同的锂电池作为电源供电，并具备了与SPEEDLITE EL-1相同的基本性能。最大闪光指数为GN.60，因使用了锂电池，不仅可以快速回电，同时还可以支持约350次的连续闪光。EL-5具备AF辅助照明功能，具有自动亮度调节功能和造型灯。EL-5支持将闪光功能分配到RF镜头控制环直接控制，同时还可以通过智能手机应用程序进行多灯系统控制，允许用户控制每一支闪光灯的设置。用户可以通过智能手机操作和调整这些设置，而不需要操作相机和闪光灯。这个对于多灯闪光拍摄，COSPLAY自拍，将闪光灯放在不方便触及的地方拍摄，或者拍摄助手有限的情况下非常有用。EL-5的外壳接缝处、可动部件以及操作部件等均使用密封材料进行了密封处理，具有与佳能EOS R5同等级别的防尘防水滴性能。

【产品官网链接】

商品名：EOS R6 Mark II

产品页面链接：https://www.canon.com.cn/product/r6ii/

商品名：EL-5

产品页面链接：https://www.canon.com.cn/product/speedliteel5/

【产品上市信息参考】

商品名：EOS R6 Mark II

预计销售时间：2022年11月下旬

商品名：EL-5

预计销售时间：2023年3月