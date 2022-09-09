索尼发布全画幅微单ILCE-7M4 Ver. 1.05及1.10新固件

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】近期，索尼为全画幅微单ILCE-7M4推出免费固件升级，对应版本分别为Ver.1.05及Ver.1.10。Ver.1.10固件版本提升包括新增两种无损压缩RAW尺寸选项和触屏快门功能，提高眼部自动对焦功能的准确性以及Wi-Fi连接的可操作性等。这些新功能提升了ILCE-7M4使用时的便捷性，优化了创作者的工作流程。

本次2个固件版本升级均需要通过下载固件软件至存储卡于机身内进行升级，且需要先完成Ver.1.05版本升级之后再进行Ver.1.10版本更新。

全画幅微单ILCE-7M4(Ver.1.10版本)固件更新内容：

1. 当采用RAW无损压缩方式时，影像尺寸在L之外，还增加了M和S的选项。

2. 使用闪光灯拍摄时，可以保留快门速度和ISO感光度的设置。

3. 增加触屏快门的功能。

4. 提高了眼部自动对焦功能的准确性。

5. 相机的序列号可写入动态影像文件的元数据中。

6. 提高了Wi-Fi连接的可操作性。

7. 自动关显示屏的菜单中，增加了“1分钟”的选项。

8. 改善了取景器可能不会根据环境亮度而变亮的问题。

9. 提高了相机的整体稳定性。

Ø 如何使用存储卡进行固件更新：

下载更新文件(BODYDATA.DAT)至PC端，并保存至存储卡，然后将其存储卡插入设备插槽，最后使用设备上的菜单功能进行更新。

将文件 (BODYDATA.DAT) 复制并粘贴到根目录(卡的一级目录)，请将存储卡插入至插槽1(SLOT1)，请注意存储卡只能在插槽1(SLOT1)进行固件更新。

Ø 当菜单内软件更新设置按钮呈灰色，更新进程无法执行，请请检查以下内容。

l 请确保已经完成Ver.1.05版本升级之后再进行Ver.1.10固件版本的更新。

l 请确保下载后的更新文件(BODYDATA.DAT)放置于存储卡的根目录(卡的一级目录)。

l 请检查文件名(BODYDATA.DAT)命名是否正确，请勿修改文件名。(检查文件拓展名“etc.”是否添加)

l 请检查存储卡是否在插槽1(SLOT1)中。

l 请检查下载好的更新文件(BODYDATA.DAT)版本是否正确。

全画幅微单ILCE-7M4 Ver.1.05 固件下载链接

https://service.sony.com.cn/download/firm/00003010.html

全画幅微单ILCE-7M4 Ver.1.10 固件下载链接

https://service.sony.com.cn/download/firm/00003011.html

索尼集团公司是一家建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司，现运营六大业务板块：游戏与网络服务业务;音乐业务;影视业务;娱乐、技术及服务业务;影像与传感解决方案业务;金融服务业务。索尼的企业宗旨是“用创意和科技的力量感动世界”。公司在截止到2022年3月31日结束的2021财年，合并销售额达883亿美元。