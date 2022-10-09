发售在即，微软Surface Laptop 5配置全曝光，英特尔独占！

作者：骷

【天极网数码频道】北京时间2022年10月12日晚上22点，微软将举办其2022年的Surface新品发布会，届时将会带来一系列Surface的全新产品。不过在那之前已经有爆料者放出了Surface Lptop 5和Surface Pro 9的相关配置信息，可以看出AMD版本将缺席此次发布会。

从爆料者发布的信息来看，Surface Laptop 5将包含13.5英寸和15英寸两个版本，但无一例外的是，两个版本均搭载英特尔处理器。

这与之前的爆料不谋而合，根据此前的爆料，Surface Laptop 5将第三次定制AMD锐龙处理器。Surface Laptop 5拥有13.5英寸与15英寸两种版本，其中15英寸的可选Intel 12代酷睿i7-1280P与AMD锐龙7 6980U，13.5英寸的则可选i7-1280P、i5-1240P与锐龙5 6680U。

不过这次令人意外的是AMD平台版本的Surface Laptop 5将会缺席，不知道微软接下来会有怎样的打算。从已经曝光的信息来看，这次的Surface Laptop 5 13.5英寸版本将会采用一块分辨率为2256×1504的屏幕，同时配备了英特尔Xe核显。

系统方面则是预装Windows 11家庭版，将支持蓝牙5.1 + Wi-Fi 6无线适配器。这次的Surface Laptop 5 13.5英寸将会有i5-1235U和i7-1255U两个版本，而不是此前爆料的i7-1280P和i5-1240P，前者标配8GB内存，后者标配16GB内存，统一为黑色版本。

而15英寸的屏幕分辨率则为2496×1664，同样搭载英特尔Xe核显，预装Windows 11家庭版，支持蓝牙5.1 + Wi-Fi 6无线适配器。不过在颜色方面则是相较13.5英寸版本多了更多的选择，15英寸版本将标配i7-1255U处理器，也不是之前爆料的i7-1280P，并且提供256GB内存和512GB内存两个选项，内存也提供了8GB和16GB两个版本，同时可选白金和黑色两个版本，不过颜色和配置相关，黑色仅有顶配才会提供。

根据之前的消息，Surface Pro 9中将至少出现x86和ARM两套处理器平台，这也意味着微软或会把搭载英特尔处理器的Surface Pro和搭载ARM处理器的Surface Pro X整合成一个系列，其实这并非微软首次在一个系列中推出拥有两个不同平台处理器的产品。

后来行业人士证实，微软计划今年秋天将 Surface Pro X 合并到 Surface Pro 主线下，这意味着 Surface Pro 9 将首次同时提供英特尔和 ARM 两种版本。如果消息属实，那么说明 Windows on ARM 将迎来重要里程碑，Surface Pro X 体验已经足够并入到 Surface Pro 主系列中。

但不出意外的是，从这次爆料的信息来看，Surface Pro 9也不会发布AMD版本。这次的Surface Pro 9屏幕分辨率为2880×1920，将提供i5-1235U和i7-1255U两个处理器版本。预装Windows 11家庭版，支持蓝牙5.1 + Wi-Fi 6无线适配器。

在颜色方面，Surface Pro 9提供了四款配色，分别为白金、石墨、蓝宝石以及森林绿。内存方面则为8GB和16GB，储存为128GB、256GB以及512GB可选，同样的，颜色捆绑配置，只有特定配置才有特定的颜色可供选择。

从目前的信息来看，两个系列的产品均只有英特尔平台的版本，这也意味着AMD版本将会缺席。根据爆料，微软这次还会在活动中推出一款定位游戏的Suraface 电竞笔记本，还是非常值得期待的。