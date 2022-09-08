并非Pro？苹果史上最强Apple Watch Ultra正式发布！

作者：骷

【天极网数码频道】在刚刚结束的苹果秋季发布会中，苹果带来了多款新品，其中就包括了此前传的沸沸扬扬的全新Apple Watch系列，不过该系列并非如传闻中所言为Apple Watch Pro，而是Apple Watch Ultra。

Apple Watch Ultra不同于Apple Watch 8系列，主要面向户外、极限运动等用户，并且苹果也针对目标用户进行了特定的升级。这款手表采用了大胆的全新设计，同时使用航空级钛金属作为机身的主要材料，被称为史上最坚固的Apple Watch。

此外，Apple Watch Ultra配备了一块49毫米的蓝宝石镜面玻璃，屏幕峰值亮度达到了惊人的2000尼特，也是迄今为止屏幕最大，亮度最高的Apple Watch。全系均支持蜂窝网络，同时侧边按钮进行了针对性的优化，更大更突出，戴手套的用户也能轻易完成操作。

续航方面，Apple Watch Ultra实现了36小时的常规续航以及60小时的极限续航，这要比Apple Watch 8的常规续航足足多出了一倍。通过搭配苹果全新的低功耗设置，Apple Watch Ultra所实现的60小时超长续航可以满足用户在户外的基本使用需求。

Apple Watch Ultra还配备了L1+L5的GPS，改进后的多频段GPS可以在户外为用户提供更加精准的定位数据。这款手表还通过了EN13319的认证，支持WR100防水以及IP6X防尘。基本上涵盖了所有的户外项目，这也意味着喜欢户外运动的用户将全部是其目标群体。

当然，Apple Watch Ultra同样支持车祸检测，可以在用户遭遇车祸时自动报警并且向救援机构提供相关信息，同时温度传感器的加入也让身处后疫情时代的用户有了更加便捷的测量体温方式。

Apple Watch Ultra仅有GPS+蜂窝网络版本，官方售价799美元，国行售价6299元，将于北京时间9月9日早上8点开启预售，9月23日正式发售。