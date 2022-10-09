雷蛇推出微软限量款Xbox手柄，上市价格约1400元！

作者：骷

【天极网数码频道】最近，雷蛇携手微软推出了一款针对Xbox用户的限量款Xbox手柄以及充电底座，价格对标微软的精英手柄系列，可以在三小时内充满电。

这款雷蛇联名手柄定价199美元，约合人民币1400元左右，虽然售价对标微软精英手柄，但是并没有标配背键以及可更换的配件，只是多了一个充电底座。手柄整体以雷蛇标志性的绿色条纹以及三头蛇 LOGO 作为设计基调，辅以透明外壳设计，整体看起来十分灵动。

该手柄目前仅在美国地区以及加拿大地区的雷蛇官网出售，对于国内喜欢的玩家来说，想要买到就需要进行海淘。对于雷蛇联名产品而言，不少玩家还是想要充值一波信仰的，不过奇怪的是这次雷蛇竟然没有在灯光上做文章，这对一向喜欢光污染的雷蛇来说确实有些保守。

据介绍，这款手柄专为 Xbox Series X|S 和 Xbox One 型号而设计，只需一个按钮即可快速轻配对，同样也适用于 PC (Windows 10) 或 Mac 游戏。

如果玩家想要购买差不多的手柄，或许可以考虑一下目前已经开售的微软精英手柄2青春版。微软已经在国区推出了这款Xbox Elite 无线控制器 2 代 青春版国行版本，国行定价为999元。

据官方介绍，这款手柄主要面向深度游戏玩家，玩家可利用全新、可调整张力的摇杆提升瞄准度，更快速地射击，环绕式橡胶握柄可保持稳定。此外，玩家可通过 Xbox 配件应用程序中的专属按钮对应选项，享受无限制的自定义方式，而且还能挑选 Xbox 按钮的发光颜色。

微软精英手柄二代青春版与精英手柄2代相比，青春版手柄除了外观采用黑白撞色设计外，没有任何硬件上的差异，无论是可调节的摇杆与方向键，高感度扳机，还是三种自定义配置文件都如出一辙。

两者最大的差别就是完整的精英手柄二代拥有所有的配件，青春版将仅有手柄本体，而不配套赠送便携充电包、拨片和可替换摇杆，这些配件需要用户自行购买。也就是说在定制化方面的需求减弱了，不过带来的价格下降也确实让性价比提升了不少。

对于轻度玩家来说，青春版显然更加适合，买一个本体，根据自身需求再购入配件，相比1300多的精英二代确实便宜不少。不过Xbox精英手柄二代存在一个致命的问题，A键极容易断触，导致游戏无反馈，这也劝退了不少想要入手Xbox二代精英手柄的玩家。不过拥有Xbox的部分玩家依然会选择入手这款看起来并非如此完美的精英手柄，因为起所带来的游戏体验要远超过其缺点造成的负面影响。

如果实在喜欢雷蛇的联名款，也可以选择靠谱的海淘平台。加上下半年即将上线的不少3A大作，如果能在Xbox上配合雷蛇手柄游玩，一定会获得不错的游玩体验，毕竟雷蛇的信仰还是摆在这里。