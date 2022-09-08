AirPods Pro2迎来全新特性，支持滑动调节音量，仅1899元起！

作者：骷

【天极网数码频道】时隔三年之后，苹果终于带来了AirPods Pro的迭代版本AirPods Pro 2。相比前代，最新的AirPods Pro迎来了全新的特性，同时售价也要比前代更低。

AirPods Pro 2在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

更重要的是，H2芯片搭配全新自适应算法，可以提供更加强大的空间音效，让用户的沉浸感得到前所未有的提升。同时，苹果还在耳机的握柄上新增了电容感应层，用户可以通过滑动握柄实现音量调节，这对不少以往只能通过手机进行音量调节的用户来说，绝对是一个巨大的提升。

在续航方面，这次的AirPods Pro 2搭配充电仓单次可以提供最多30小时的续航，相较前代提升了6小时。而在单独使用的情况下可以坚持足足6小时，这还是在开启主动降噪的情况下。AirPods Pro 2还支持MagSafe无线充电以及Apple Watch充电器，不过遗憾的是充电接口依然是Lightning接口，并不是Type-C接口。

AirPods Pro 2将于北京时间9月9日晚上8点正式预售，并且于9月23日正式开售。目前官方售价为249美元，国行售价为1899元。

从整体升级上来看，这次的AirPods Pro2可以说是诚意满满，最核心的降噪方面进行了全方位的升级，同时H2芯片的加入也让其拥有了支持无损音乐的能力。除去外观，AirPods Pro2基本在各个方面都进行了大刀阔斧的升级，同时官方售价还较前代降低了100元人民币。这种加量还减价的行为，只能说香，太香了!