苹果下个月或不举办发布会，或通过新闻稿发布新产品！

作者：骷

【天极网数码频道】此前有消息称苹果将在下个月召开发布会并且推出新款的iPad，但是最近彭博社的消息显示，苹果将不会举办发布会，而是通过新闻稿来发布剩余的所有产品，包括iPad Pro、Mac mini 以及 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸。

据彭博社记者表示，苹果目前“可能会通过新闻稿、网站更新和与部分媒体成员的简报会发布其剩余的 2022 年产品”，而不是通过数字活动。有传言称，苹果计划在 10 月举办第二次秋季活动，重点关注 Mac 和 iPad，但情况可能不再如此。

据悉，下半年苹果将会推出至少三款产品，包括配备 M2 芯片的 iPad Pro 11 英寸和 12.9 英寸、配备 M2 且尚未发布“M2 Pro”芯片的更新版 Mac mini，以及更新的 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸。

其中，这次的iPad Pro将会是一次全面升级，为iPad Pro带来全新的功能。前代iPad Pro首次采用了独立于A系列芯片之外的M1芯片，带来了强劲的性能。这次的新iPad Pro将会搭载最新的M2芯片，这颗芯片首发于今年刚刚发布的新MacBook Air上。

在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外，据传新版的iPad Pro将会支持无线充电。据彭博社透露，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

同时，苹果还将允许iPad Pro为其他设备进行反向的无线充电，而爆料称苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，可以为AirPods 或 iPhone提供电量，只需要将这些设备放在iPad背面。

iPad Pro还将迎来全新的接口，不同于目前 iPad Pro 中的三个接触点，这次的iPad Pro将会采用某种四个接触点的接口。目前 iPad Pro 中的 Smart Connector 被用来连接各种配件，包括 Magic Keyboard，新的四接触点接口有望扩大 iPad 上支持的配件类型。

最后有消息称，这次苹果还会更新Apple Pencil。掐指一算，距离上次发布第二代的Apple Pencil已经过去了整整四年，今年苹果或将会更新该系列产品，但是在设计上并不会有太大变化，应该是像AirPods Pro2一样在内部的硬件以及软件适配上进行优化，从而拥有更低的延迟，带来更好的用户体验。

过去，苹果也曾通过新闻稿发布过产品，例如 iPhone SE 2、 AirPods Max 和 AirPods Pro 初代。所以这次也将有极大可能，苹果会选择通过新闻稿来发布今年剩下的所有产品。