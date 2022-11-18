微软XGPU继续扩张，已提供Apple Music和Apple TV+试用服务

【天极网数码频道】作为微软在次世代主机大战中的杀手锏，XGPU一推出就受到用户热烈欢迎，究其原因还是因为足够低廉的价格却带来远超本身价值的服务。最近，微软正式宣布将继续扩张XGPU，目前已经提供Apple Music和Apple TV+试用。

XGPU全称为Xbox Game Pass Ultimate，U代表的是终极版本，是目前微软全部订阅会员的集合。其中包括微软自家的XGP、Xbox Live Gold以及EA的EA Play会员。所以XGPU=主机XGP+主机的EA会员+主机的金会员+电脑端的PGP和EA会员+APP的XGP，能以订阅制游玩微软以及EA为玩家准备的游戏库，在付费期间，所有库内的游戏均免费游玩。

这也就意味着玩家只需要支付一定的订阅费用，就可以在全平台包括PC和主机上享受到微软游戏服务，并且随着XGPU的不断扩张，EA Play也已经加入这一服务。玩家只需要订阅微软XGPU，就能游玩几百款微软精心准备的游戏阵容。

同时，为了吸引足够的玩家，微软还收购了大批游戏工作室，这些工作室发行的新游戏均被当做微软第一方出品的游戏，可以第一时间加入XGPU游戏库。也就是说游戏玩家无需购买全新游戏就能在XGPU游戏库游玩到最新3A大作。而国内XGPU的价格目前只需要400元左右三年，一款3A大作的价格就能畅玩三年微软一方3A大作和无数第三方大作。

但微软的野心显然不止于此，早前就传出消息称微软已经携手Netflix，尤其是Netflix是流媒体领域订阅制服务的鼻祖，微软XGPU服务正是在Netflix的启发下推出。当时，微软就宣布将和Netflix达成战略合作，微软将成为Netflix全球广告技术和销售合作伙伴，也让Netflix所承诺的更低价订阅成为现实。

不过目前还处于合作早期阶段，但即使如此还是让人遐想不断，毕竟微软一向以“壕无人性”著称，就连斥巨资收购动视暴雪都用的现金流，和Netflix的合作同样值得期待。随着合作的深入，未来玩家或许真的可以通过XGPU来观看Netflix，也许不会远了。

但在此之前，微软仍然没有停止为XGPU接入更多服务，这次与苹果展开合作更是让玩家猝不及防。现在微软XGPU服务将提供Apple TV+和Apple Music三个月的免费试用，不过这项服务仅提供给此前没有开通过这项服务的用户。

目前订阅XGPU且没有订阅Apple TV+和Apple Music的用户可以在Xbox主机或是Windows上的Xbox应用中获取这项服务，将会跳转至Apple官方网站以激活服务，这项服务提供至2023年的3月31日。

作为Apple生态中广受欢迎的媒体应用，Apple Music和Apple TV+一直在探索如何吸引更多用户，相继登陆主机平台，明年苹果也将发布Windows PC版的Apple Music和Apple TV+应用。这次微软和苹果深入合作，也为这两项服务进入XGPU打下基础，一旦这次合作受到广泛好评，那么极有可能未来玩家可以在XGPU中见到它们。