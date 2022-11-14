Apple TV 4K性能已超PS5，游戏主机石锤？

【天极网数码频道】在苹果发布iPhone 14系列新机后，全新iPad如约而至，一并到来的还有全面升级的Apple TV 4K，虽然这款产品并没有在国内发售，但是其低廉的售价以及足以媲美iPhone 14的性能，依然让这款产品受到市场广泛关注。

第三代Apple TV 4K将拥有两个配置，Apple TV 4K (Wi-Fi)，提供64GB存储空间; Apple TV 4K(Wi-Fi+以太网)，支持千兆以太网以实现快速网络和流式传输，拥有128GB存储空间 。前者售价129美元，约858元人民币，而后者则是149美元，约983元人民币。

2021年4月，苹果发布了目前的Apple TV 4K型号，32GB存储空间的版本售价为179美元，64GB存储空间的版本售价为199美元。而旧款AppleT V HD仍在继续售卖，配备32GB存储空间的版本售价标为149美元。

搭载A12芯片的Apple TV 4K在售价上要比搭载A15的第三代Apple TV 4K还要贵出50美元，此前天风国际分析师郭明Z就表示，新款Apple TV 4K降价反映了预期的成本结构改善，有利于出货，但降价幅度还不到大，下一款Apple TV 4K将会更便宜，甜蜜价格预期在100美元左右。

在供应链成熟之后，第三代Apple TV 4K确实有着一定的降价空间，就算是成本大头A15芯片，也是去年就已经推出的芯片。但这次Apple TV 4K完全可以采用低端芯片去更好地控制成本，因为对于电视盒子而言，在性能足够的前提下，提升性能并不能带来十分明显的感知。

有关第三代Apple TV 4K的测试数据近期已经出炉，这款盒子采用A15芯片，拥有4个 GPU 核心，相比iPhone 13 Pro上的5核心GPU有所阉割。不止如此，在CPU核心数量上，同样有所阉割，比起手机少了一颗CPU核心。

而在与前代的对比中，第三代Apple TV 4K整体性能提升了50%。并且在20分钟CPU压力测试中，A15的限制仅为85%，而A12则是有着65%的限制，这也意味着这颗A15能够长时间运行高负载游戏。

在与游戏主机的对比中，第三代Apple TV 4K的单核性能甚至超过PS5的单核性能，但是在多核方面仍然落后较多，毕竟A15仅是一颗4核心CPU，而PS5所搭载的CPU等同于AMD R7 3700X，为一颗8核心CPU。

但是在图形性能方面，虽然第三代Apple TV 4K的图形性能在1 TFlops左右，画面多少有点模糊，并且由于没有适用于第三代Apple TV 4K的测试软件，在图形性能方面无法准确反映出第三代Apple TV 4K的具体性能。不过即使如此，第三代Apple TV 4K依然无法达到上一世代主机的画面表现，毕竟它只有4GB内存容量。

从苹果给这一代Apple TV 4K配备如此强劲的硬件也能看出，苹果有意打造一个客厅生态，不止于电视盒子，还有此前多番传闻的苹果游戏主机。不久前Apple TV 4K就适配更多游戏手柄，也能看出苹果确实有意布局游戏领域。

但即使如此，苹果想要进军客厅主机游戏，还要面临诸多困难。虽然苹果的iOS生态足够强大，例如《原神》、《神界：原罪》等等游戏都推出了iOS版本，但是目前来看苹果的游戏生态依然匮乏，如果想要直接上线游戏业务，那么游戏的紧缺将会影响用户的选择。

Apple TV 4K从来都不是一款主打游戏的设备，其电视盒子的定位让它在硬件推广方面没有什么阻力，只要硬件成功打入用户客厅，到时候上线大型游戏业务也不过是顺水推舟而已。

目前苹果已经拥有Apple TV会员，不排除未来苹果会在此基础上推出类似XGPU和PS Plus的订阅服务。从性能角度来讲，这一代Apple TV 4K运行大型游戏基本上没有任何问题。

苹果一贯以来都相对保守，但是在有着庞大潜力的游戏领域，苹果自然不会放弃分这一块蛋糕的机会。所以苹果借Apple TV 4K进入这一市场，可以说是做一个十分明智的做法，毕竟这是一款既有产品，无需额外开发游戏主机。但苹果打算何时推出这一服务，目前还尚未可知。