抓紧！！！日本富士即将涨价，国内富士还在折扣中

【天极网数码频道】富士在日本官网发布的消息，由于原材料成本、制造和分销成本的持续上涨，将会从11月1日调整部分X卡口镜头的建议零售价，涨幅约在5%-30%之间，具体型号见下图。

不过从消息看，目前国内的价格暂时还不会受此次调价的影响。更让人惊喜的是，现在正值京东潮玩数码11.11的活动，众多人气镜头在价格上还有了大幅的折扣优惠。

例如：XF16mm F1.4 R WR这枚超广角定焦镜头，从上方表格来看税前是164,500日元，税后是180,950日元，即使是目前处于低位的日元汇率，换算成国内价格仍需约8101.6元和8911.8元，而京东自营店上这款镜头的到手价仅为5490元!

再比如XF90mm F2 R LM WR涨价后税前157,000日元，税后172,700日元。换算成国内价格分别约为7732.3元和8505.5元，而京东上这款镜头在优惠后的到手价仅需5290元!

值得注意的是，目前来看国内富士的售价并没有做出相应的调整，如果你是富士用户的话，千万不要错过本次年终钜惠，想要购买富士镜头的用户，赶紧趁着京东潮玩数码11.11的活动下单吧。

富士京东自营旗舰店：https://mall.jd.com/index-1000000858.html