娱乐属性的AirPods Pro，竟然还是医疗产品？

【天极网数码频道】2019年，苹果发布首款AirPods Pro产品，随后引起市场轰动，凭借优秀的降噪能力和极佳的用户体验，在短时间内售罄一空，甚至遭遇缺货。今年苹果发布iPhone 14系列新机，而时隔三年终于迭代的AirPods Pro2却成为这次发布会的主角，被不少网友认为是今年最值得购买的苹果产品。

最近，在一项研究中表明，AirPods Pro除了是一款音频产品之外，或许还是一款十分出色的医疗产品。研究中指出，AirPods Pro性能不输上万元的高端专用助听设备，并且苹果已经开始规划AirPods Pro作为助听器的发展目标。

今年，苹果在AirPods Pro2中升级了自适应通透模式。AirPods Pro 2在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

而专业的助听器在结构上十分精密，需要具备过滤多余的频率范围、聚焦于特定方向功能等，让听障用户可以更清晰地听见关键信息。但这种专业设备通常价格不菲，中低端的几千块到高端的几万块，在AirPods Pro面前都是昂贵的产品。

早在2013年苹果的MFi计划就开始探索让iPhone为蓝牙助听器增加功能，而到了2018年，当时的iOS 12新增实时聆听功能，去年苹果更是为AirPods Pro引入对话增强功能，可以提升耳机拾音效果，让用户能够听到更加清晰的声音。

发布在《iScience》杂志上的一项研究表明，目前AirPods Pro上的声音放大功能可以帮助中轻度听障患者听到声音，在性能方面足以媲美专业处方助听器。不过即使如此，AirPods Pro依然不符合美国食品和药物管理局的助听器标准，仅仅是是功能方面不输专业设备。

在针对专业助听器设备的测试中，AirPods Pro五项测试中有四项达标，这也意味着AirPod Pro在某些时候可以替代专业助听设备， 但并不能专业领域完全替代。随着苹果在助听器领域继续深入，未来AirPods Pro极有可能替代专业助听器设备，同时兼具娱乐功能，这也是科技以人为本最好的体现。