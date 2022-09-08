Apple Watch SE2全面升级，加量又降价，S8同款芯片！

作者：骷

【天极网数码频道】就在刚结束的苹果秋季新品发布会上，苹果为用户带来Apple Watch 8以及全新的Apple Watch Ultra后，又发布了第二代Apple Watch SE，在配置全面提升的同时还降低了起售价。

相比初代GPS型号的初代Apple Watch SE，Apple Watch SE2在原先的基础上价格降低了30美元，GPS型号仅为249美元，而蜂窝型号为299美元，国行价格为1999元和2399元。此外，这次的Apple Watch SE2还推出了44毫米版本，与初代的Apple Watch SE GPS版起售价保持一致为2199元，而蜂窝网络版则需要2599元。

Apple Watch SE2将于北京时间9月9日上午8点正式接受预定，并且于9月16日正式发售。对比初代的S5芯片，这次的Apple Watch SE2采用了和Apple Watch 8同款的S8芯片，相比S5在性能上提升了20%，同时具备相同的动作传感器。

在配色上，Apple Watch SE2提供了银色、午夜和星光颜色三种颜色，并且具有相同配色的后盖。而且其后壳经过全面重新设计，采用了全新的尼龙复合材料，整体重量都得到了有效的控制。

得益于S8芯片的加入，Apple Watch SE2还支持了车祸检测功能。用户一旦遭遇车祸，Apple Watch SE2将会第一时间联系救援机构，并且提供相应的信息，以便用户能够及时获救。除此之外，Apple Watch SE2还保留了初代的全部功能，包括光学心率传感器、跌倒检测、紧急 SOS 和深达 50 米的防水等。

随着在watchOS7中家庭共享功能的加入，不少家长将Apple Watch SE作为儿童手表给自家的孩子使用。本次的Apple Watch SE2相较Apple Watch 3还拥有30%的屏幕面积提升，使得其作为儿童手表显示面积上也得到了提升。

随着这次的全面升级以及新功能的加入，Apple Watch SE2或许会受到更多家长的欢迎。不过从目前已有的信息来看，Apple Watch SE2大概率还是不支持全天候常亮的功能，但对于一款起售价仅为1999的智能手表来说，也并非不能接受。

作为迭代的Apple Watch SE2，在配置提升的同时降低了起售价，虽然功能方面比起Apple Watch 8依旧有所欠缺，但是考虑到其售价，作为一款入门级别的苹果智能手表，还是非常值得购买的。对于想要体验苹果Apple Watch系列产品的用户来说，Apple Watch SE2无疑是最好的入门产品。