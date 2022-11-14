苹果混合现实设备就绪，只等明年正式发布

【天极网数码频道】有关苹果将要带来VR/MR/AR设备的传闻由来已久，自从虚拟现实进入大众生活之后，全球都在观望对前沿技术一向有着自己独到理解的苹果会带来怎样具象的产品，可这一等，直到如今依然没有人见过苹果混合现实设备的真面目。但最新消息显示，苹果混合现实设备将有很大可能在明年正式发布，届时将会揭晓其真面目。

在这么多年虚拟现实技术的发展中，VR/AR始终没有一个突破性的应用，偶有声量却也只是很快归于沉寂，不过这些声量都出现在游戏领域中。例如当初爆火的AR游戏《Pokémon GO？》，以及VR游戏《节奏光剑》和《半衰期：Alex》等，在大众心目中，虚拟现实距离用户最近的还是游戏。

不难理解为何大众会有这样的印象，毕竟在其他领域，整个行业都还没有探索出更加契合这一技术的应用场景，这都归结于如今的科技尚不够支撑起虚拟现实设备的全面落地。而苹果在这几年间也并非毫无作为，苹果就在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。

苹果在VR/AR领域其实也早有布局，早在2006年苹果就曾提交过一项头戴显示器的专利，这大概就是如今被传言已久的苹果AR眼镜的原型。而在那之后，苹果依然活跃在有关VR/AR的专利申请、应用推广等技术前线，但始终没有具体的硬件设备推出。

在十年后的2016年，VR/AR技术第一次迎来属于自己的第一波浪潮，苹果没有任何表示，而那段时间爆火的VR/AR不久后热度就逐渐散去。随之而来的是2020年，由于疫情因素影响，让VR/AR设备重得以获第二春，这股“宅”文化同样席卷游戏主机领域，让2017年就已经发布的Switch在2020年竟然迎来一机难求的盛况，也让同年发布的PS5和Xbox一售而空，进入长期缺货状态。

作为VR/AR技术最大承接应用的游戏领域，随着游戏用户在疫情期间的增量提速，自然带动这项技术的普及，但即使如此苹果依然无动于衷。这其中最大的原因，还是游戏。因为提到VR/AR，很多用户心中依然会在第一时间想到游戏，而苹果本身就不是一个以游戏为主的公司。

所以在这样的前提下，苹果并不急着推出自己的混合现实设备。直到之后元宇宙概念开始盛行，VR/AR似乎迎来第二个可以大范围承接这一技术的新兴领域之后，苹果总算按捺不住。在2022年的WWDC大会上，苹果推出iOS 16系统，其中最大的变化就是锁屏界面。

在锁屏界面中，当用户更换为一张人像时，表面的时间以及其他组件会自动处于人像下方。就是这一不起眼的技术，暗藏着苹果对于AR/VR技术的理解。想要让混合现实设备可以更好地服务用户，就需要让图形画面与现实景象完美结合，对于苹果这样一家追求设计与交互的公司而言，这样的前奏是必不可少的。

当元宇宙的风口出现，有关苹果推出混合现实设备的信息也开始甚嚣尘上。近期有消息表明，苹果正在加大对于VR/AR设备团队的招聘力度，并且据爆料运行在苹果混合设备上的系统代号为Oak，目前已经进入收尾阶段，能够为明年发布的混合现实设备提供支持。

如果解构苹果具体的招聘信息，能够发现苹果在招聘中有这么一条：“你将与苹果公司的 UI 框架、人机界面设计师和系统能力团队密切合作，促使你进行发散性思维，并解决 3D 应用空间中令人难以置信的挑战和有趣的问题。”

而这似乎就是类似于元宇宙的虚拟环境，苹果潜伏多年，一直在等待一个能让混合现实设备大展拳脚的机会，让VR/AR不仅仅只是游戏的另一种呈现方式。苹果想做的，一直都是用混合现实设备，实现人类科技再越阶，从苹果这几年在iPhone上近乎停滞创新性能够看出，苹果或许已经将宝押在了另一颗科技树上，而最有可能左右未来人类的设备，似乎就只剩下混合现实设备。

作为曾经颠覆智能手机行业的苹果，所有人都在质疑苹果能否继续引领VR/AR技术，带来意向不到的应用场景，重新定义这一前沿技术。可这么多年来在VR/AR领域的“毫无作为”让不少用户失望，事实上，苹果并非一事无成。

苹果一直以来都将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，悄悄塞进苹果其他设备中进行验证。而iOS 16上的锁屏技术，只是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

而从这些早已抢跑的AR功能中，也不难看出是为苹果之后的混合设备铺路。看似吃老本躺平的苹果，其实早就在以另一种形式为重塑这一技术而做准备。筹备这么多年的苹果，似乎一直以来都在等一次厚积薄发，从目前的发展情形上来看，或许就是明年。苹果将会如何颠覆这一行业，我很好奇。