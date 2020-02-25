第36支！索尼发布全画幅超广角定焦镜头FE 20mm F1.8 G

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【天极网数码频道】2020年02月25日，索尼(中国)有限公司正式发布了G系列全画幅大光圈超广角定焦镜头FE 20mm F1.8 G(型号名：SEL20F18G)，再次丰富了索尼全画幅E卡口镜头系列。至此，索尼E卡口全画幅镜头达到36支，E卡口镜头共计56支。

FE 20mm F1.8 G集高画质、轻量化、超广视角于一身，是目前E卡口全画幅镜头群中视角最广的定焦镜头，适合索尼微单？用户自由地创作风光和星空等题材照片，也可以帮助专业视频、Vlog创作用户完成优质的视频作品。

索尼G镜头FE 20mm F1.8 G

FE 20mm F1.8 G采用优化的光学结构设计，具备2枚AA(高级非球面)镜片和3枚ED(低色散)镜片，可有效抑制色差，在F1.8大光圈时即可实现从中心到边缘的优异分辨率表现。该镜头具备出色的近摄能力，最近对焦距离为0.19m，最大放大倍率可达0.2x，并可实现柔美的散焦效果。

Alpha 7R IV;FE 20mm F1.8 G;10s;F2.5;ISO 160;639张堆栈

FE 20mm F1.8 G轻便小巧的镜身设计和多功能性，可满足摄影师和视频用户不同的需求。镜头仅重373g，体积小，重量轻，配合轻量便携的微单？机身，可实现更佳的系统平衡性，是搭配手持稳定器或手柄(如无线蓝牙拍摄手柄GP-VPT2BT)的理想选择，方便Vlog和专业视频创作。

此外，FE 20mm F1.8 G采用了与G大师镜头相同的XD线性马达，可实现快速、精准和安静的自动对焦，无论是照片还是视频拍摄均可应对自如。

索尼全画幅微单？ Alpha 7 III+索尼G镜头FE 20mm F1.8 G

索尼G镜头FE 20mm F1.8 G采用防尘防潮*1设计，且前组镜片具备氟化物涂层，可靠性高且易于清洁。镜头具备一个可自定义设置的对焦锁定按钮和可调光圈环及CLICK ON/OFF切换开关，兼容各种67mm滤镜，方便用户创作不同效果的照片和视频。

Alpha 7 III;FE 20mm F1.8 G;1/2000s;F1.8;ISO 100

不断聆听用户的需求和心声，是索尼镜头产品开发的源动力。作为回应广大风光、星空和视频创作者拍摄需求的新镜头，FE 20mm F1.8 G具备高画质，高机动性，出色的自动对焦性能，为E卡口镜头群增添了一支高性能的多面手。

Alpha 7R IV;FE 20mm F1.8 G;5s;F8;ISO 100

索尼全画幅大光圈超广角镜头FE 20mm F1.8 G将于2020年03月初上市，售价为7,499元人民币。欲了解更多新品上市信息，敬请关注索尼中国在线商城(http://www.sonystyle.com.cn/)、索尼影像圈官方微博(http://weibo.com/diclubsony)、或索尼中国微信公众号(微信号：sonycn_001)。

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*1：不保证100%防尘防潮。