新款刚发布，就有消息称苹果将于2024年推出OLED版iPad Pro！

【天极网数码频道】近日，苹果发布了全新的iPad Pro 2022款，带来了许多的新特性。而在此之后，就有消息称，苹果将在2024年推出采用OLED屏幕的11英寸和12.9英寸iPad Pro。

据分析师表示，iPad Pro将在2024年上半年配备OLED显示屏，昨天发布的新M2 iPad Pro机型并未使用这种显示屏。苹果在2021年4月在12.9英寸的iPad Pro上使用了miniLED显示屏，但新发布的11英寸机型上并未采用。目前，只有14英寸和16英寸的MacBook Pro和12.9英寸的iPad Pro使用mini LED屏。

与 miniLED 技术相比，苹果计划使用的OLED显示屏将包括一个两层串联结构，其中有两个红、绿、蓝发射层，可增加屏幕的亮度。此外OLED显示屏也更省电，这有助于延长电池续航。

而在先前，就有媒体表示，苹果会在2024年的OLED版iPad Pro上采用一种“hybrid(混合)”OLED技术，该技术可以在降低生产成本的同时让设备更薄。该技术通过将刚性OLED玻璃基板与柔性OLED薄膜封装相结合，可以使OLED面板比刚性OLED面板更薄，且比柔性OLED面板的生产成本更低，因为它不需要背光层。

韩媒在8月份的一份报告中首次提到了混合OLED技术，该报告还表示，苹果更喜欢混合OLED，而不是iPhone中使用的柔性OLED面板，因为柔性面板有明显“crumple(皱缩)”的倾向，尤其是在大屏幕尺寸下。

业内人士透露，苹果已将台湾地区的SMT公司纳入其供应链，SMT 可能会参与即将推出的 12.9 英寸iPad Pro和MacBook Pro的mini LED背光供应。果为SMT扩大生产能力提供了资金支持，一些设备专门用于SMT工艺的mini LED背光，这比标准LED背光更难实现，因为前者需要使用更多的mini LED芯片。

而刚刚发布的2022款iPad Pro则是在上架后受到了不少用户的吐槽，究其原因还是因为其升级幅度过小，没有创新性的升级，同时价格更贵。这次最大的升级主要还是从M1迭代到了M2，但对于不少用户来说M1版本的iPad Pro已经性能过剩，又何况M2呢？

在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

新款iPad Pro上搭载的M2芯片则是采用了满血的10核心GPU版本，两个不同尺寸的芯片规格保持一致。这也意味着新一代iPad Pro的性能在理论上和最近的Mac高配版本保持一致，在生产力方面将无需担心性能瓶颈。

如今只有12.9英寸版本的iPad Pro采用有mini-LED的屏幕，苹果想要在24年推出OLED版本的iPad Pro，其中深意也不言而喻，除去迭代LCD屏幕之外，也想让11英寸版本的iPad Pro更具竞争力，毕竟当下用户的首选还是搭载mini-LED的iPad Pro 12.9英寸。